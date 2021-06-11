用網美行銷術 她讓單品銷量翻50倍

【文／賴若函 圖／廖祐瑲】

「哈囉大家好，我是見習網美＋0！我們今天要來做母親節夯品開箱，它就跟我的手臂一樣長，裡面有滿滿的生乳……很大口吃掉，才會吃出它的感覺。」27歲的全家便利商店店長王佳霖，用時下年輕人愛看的開箱文風格，連續拍了20多支影片，把自己喜歡的全家便利商店季節性特色商品，一一介紹給全家大雅好康報報LINE群組。

這種自我行銷的趣味與真實，成功帶動買氣。最誇張的一次，是讓天仁茗茶與全家聯名銷售、一杯要價89元的913茶王冰淇淋，從日銷售平均4、5杯，一口氣衝到250杯，當天頓時多出兩萬多元營收。

客源掉到800人，閒暇時想idea

有別於零售服務業的行銷管道，王佳霖的創新思維，不僅讓她位於板橋大雅店的門市，在2020年疫情延燒期間，締造比前一年營業額高上兩成的佳績，還讓她獲得有「連鎖業奧斯卡」之稱的2020年台灣連鎖暨加盟協會傑出店長，創下全家便利商店「最年輕傑出店長」的紀錄。

逆境求生，正是Z世代行動力十足的特質。2020年3月，學生、外來觀光客的客源頓時下降，「座位區都沒人了，每天的來客數從平均千人掉到800人，我就想，時間空著，可以幹嘛，」她說。「以前我喜歡出國玩回來剪成影像紀錄，就決定開始拍片。」作為數位原生世代的王佳霖，用一支iPhone和濾鏡App搞定拍片。

18歲學經營，25歲當上店長

18歲，許多年輕人才剛上大一，王佳霖已經開始學商品存貨、賣場經營、收銀操作、應對進退之道。每天4點下班後，為了想多學一點經驗，她義務跑到親戚家開的分店繼續工作，結果在半年後，就火速通過筆試和口試，考上副店長。

前後經歷過5家門市的歷練，王佳霖在2019年當上店長時，才25歲。她獨立掌管一家門市、帶領約10人的團隊。上有年長10幾歲的大姊輩員工，下有天真瀾漫的高中生打工仔。

用衝勁突破局限，拿下最佳店長

2020年年初，王佳霖決定角逐台灣連鎖暨加盟協會的傑出店長獎項，她知道總公司培訓的要求很艱難，但想給自己更高的挑戰，就「撩落去」。沒想到，竟然真的登上職場新高峰。

全家公共事務課經理鍾金城和總公司營業業務同仁觀察，過往傑出店長都是有加盟業主身分者奪得，王佳霖年紀較輕、也只是店長，在80位幾乎都比她「更資深」的初選同仁名單中，的確顯得稚嫩。「最後得獎原因中，她的書面資料創新分數很高。」

「努力在哪裡，成就就在哪裡。」笑開時會露出小虎牙的王佳霖，受訪過程中雖然略顯緊張，但年輕的臉龐上，卻寫著「自信」、「務實」、「不服輸」的工作熱情，每一步，她築夢堅定。

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