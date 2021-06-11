運用「串聯力」 讓4千位尼泊爾學童受教育

【文／陳建銘 圖／廖祐瑲】

2015年，剛練完球的台灣大學經濟學系大二學生林子鈞，在宿舍收到於尼泊爾志工服務時認識的老師，從Facebook傳來的震災房屋倒塌照片，希望他幫忙為尼泊爾大地震重建募款。

本來以為只是一趟短期急難救助，但到了當地，卻讓當時只有20歲的林子鈞、蔡宛庭看到，唯有透過「教育」才能改變孩子的未來，於是兩人決定成立國際非營利組織「遠山呼喚」，從最初單純募款救災，延展到有系統地協助尼泊爾失學兒童受教。

5年來，遠山呼喚已協助兩個地區、10所學校、4,000位孩童獲得穩定教育，將輟學率從42％下降至2％，並成功創造98％升學率。

高同理心、高行動力、善於串聯，在林子鈞、蔡宛庭身上，充分看見Ｚ世代領袖的特質。當然，在這條路上，他們不是沒有摸索、掙扎過。

不追求夢想和事業，而追求志業

林子鈞坦言，他曾以為考上名校，滿足父母期待，有了一張光鮮亮麗的名片，就是自己人生的軌跡。他不諱言，自己甚至曾想過休學，只為了逃離社會眼中的「成功」框架。反而因為成立遠山呼喚，讓他看待所學所行更為實際，「這不是夢想，也不是事業，對我來說，遠山是志業。」這句話從26歲的大男孩口中說出，竟是如此鏗鏘有力。

從一座山到喚起群山，共同響應

不間斷投入的結果，遠山呼喚真的喚起當地青年參與改變。現在，尼泊爾亦成立「遠山呼喚尼泊爾」組織，當中有3位青年是遠山呼喚的正式夥伴，符合遠山呼喚想讓在地人自己接手的初衷。

疫情期間，當地夥伴已能自發行動：一是「廣播教學」，在學校封閉、斷網時，透過村里廣播延續授課；二是開發「教材包」，協助市政府發放教材與文具到各地家庭。

正是尼泊爾經驗的成熟，令他們眼光不再局限於「一座山」，想拓展到亞洲群山間。

妥協雖容易，但不是我要走的路

6月出版的《與其麻木前進，不如勇敢迷失》一書，述說了遠山呼喚成立的故事。林子鈞指了指一旁矮櫃上的“be bold”標語：「這是最能代表過去5年的一句話。我們真的喜歡挑戰未知。」明確的路，往往是妥協，那是別人的期待。「妥協可以給我們掌聲，但不會找到自己要的人生，」他說。

這條路不好走，但兩人走得愈來愈篤定。即使現在，呼喚他們的還是充滿未知、沒有既定路線的未來，他們依然勇敢，向著遠山前進。

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