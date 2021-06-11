千萬點擊成名曲！他們掀起新世代「哈瓜熱」

【文／陳建銘 圖／相信音樂提供】

一舉入圍今年4項金曲獎，包括最佳樂團、年度歌曲、最佳作曲人、最佳演唱錄音專輯，告五人2020年底發行的《運氣來得若有似無》傳唱度極高，其中〈在這座城市遺失了你〉更被歌迷譽為失戀神曲，唱出戀人心中的失去與甜蜜。

告五人從獨立樂團出身，簽入相信音樂，成為五月天的師弟妹後，專輯完成度更高，「下一個天團」的氣勢一觸即發。今年金曲獎評審團主席鍾成虎就說：「告五人已經展現出和聽眾的共鳴，有市場的影響力了。」

擅長不喜歡的事，只是消磨能量

哲謙熱愛音樂，也自豪當過電信技師的過去。「曾經想了4個月，每天問自己要讀書？還是做音樂？」家人只告訴他，想做音樂要自己賺錢。哲謙發現音樂是想做的事，所以決定靠工作賺錢，維持音樂的興趣。他高職畢業後便不再升學，在中華電信做內勤，足足待了7年半，休假時不做其他，就是學鼓、教課，認真程度讓團員直呼：「打鼓就是他的休閒。」

「全班同學只有我沒念（大學），可我不後悔，」為什麼？哲謙聲音醇厚：「時間有限，我願意在音樂付出，每分每秒都很珍貴。如果得心應手但不喜歡，那每分每秒都是消耗。」

自我實踐的路上，重複定義夢想

雲安追尋音樂夢的過程倒是筆直向前。17歲時，他唱了電影《女朋友。男朋友》的插曲，加入黃韻玲和鍾興民創辦的「果核音樂」當錄音師助理。大學還沒念完，他「北漂」到對岸參加選秀節目，在北京音樂產業磨了2年。雖未大紅，但更了解自己想當個「上得了舞台，也下得去舞台的藝人」。

犬青聲音開朗，自承是「滿典型的Z世代」，只是對她來說，重新定義夢想的過程不好受。犬青從小就想當服裝設計師，為了考入實踐大學服裝設計學系，她連考3年，終於如願以償。不料後來卻面臨學業與音樂兩頭燒的局面，讓她下定決心休學。助她轉念的想法是：「讓自己選擇更多，未嘗不是好事。」她比喻，人生不只是開一扇門，多開一些窗，讓空氣流進來的感覺更棒。

擴大守備範圍，與新世代站一起

告五人談自己的音樂，則笑說：「我們很世俗。」哲謙不諱言，告五人希望被愈來愈多人喜歡。他認為，世俗的另一面，代表被他們創作感動的人「範圍」愈來愈大。犬青鼓勵經常感到焦慮與落後的Z世代，是不是太過忽略內心需要、忙著跟風主流，卻不夠好好愛自己？「試著先別去聽外面的質疑，看看你的內心。如果知道了真正需要的東西，那外面的（聲音）影響就很小。」

聽著男聲女聲溫柔的和聲，鼓聲沉穩，你我都會被來自告五人的音樂療癒：沒有來晚、沒有錯過，有的都是祝福，都是旅途。

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