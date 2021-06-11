6個職場生存守則 專業、好感度爆棚

【文／陳建銘 圖／pexels.com】

身為Z世代，如何與跨世代的同事共處、並逐步適應職場？這裡有6項Z世代職場生存必修課。

個人自處

守則1：提高挫折耐受度，完成比完美更重要

忙碌、茫然是Z世代共通的關鍵字，如何管理情緒、安頓身心靈是Z世代踏入職場的必修課。

台灣大學會計學系畢業，26歲，已升任主管職兩年多的SHOPBACK回饋網行銷經理的葉芯辰，也曾因為求學時完美主義作祟，工作時無法接受自己犯錯。摸索了一段時間後，她才慢慢發現：與其追求100％的「完美」，能夠「完成」，過程中更具意義。放下無謂的糾結後，成就感大為提升。

守則2：吸收資訊速度快，急速學習應用

Z世代是數位原住民，尤其擅長吸收、轉化、應用資訊。葉芯辰建議，既然學習新知是優勢，就要善用，好贏得同事尊重與個人成就感。

守則3：多點耐心、懂得適時鼓勵自己

對習慣在遊戲中破關打怪的Z世代來說，「即時回饋」是自我激勵不可或缺的要素。一旦組織缺乏相對應的機制，很容易讓Z世代覺得疲乏、無聊、不想再繼續。問題是，把工作做深、做精、做通，都需要時間。除了企業該在管理上與時俱進，Z世代也要懂得從工作中適時擷取鼓勵自己的元素，培養耐心。

與團隊共處

守則1：保持開放心態，聆聽他人看法

通常公司對職場新鮮人的期待，比起「聰明」，「謙遜」比重更高。因此「保持開放、真誠聆聽」的心態，會有助於良好的人際關係。葉芯辰發現，當她開始站在主管角度看事情時，就發現當員工時的盲點。她反思，過往堅持個人意見，卻不被認同的痛苦，大多是因為心態不夠開放，沒辦法看見事情的全貌。

守則2：大膽說出想法，勇於表達

對於站在職涯起跑點的Z世代，不管是事業或人生，大膽向他人請求幫助、輸出想法，是打造職涯的關鍵鑰匙。練習在開會、與同事閒聊時，試著說出「我的想法是……」，將自己的感受、需要傳達清楚，職場前輩才能給予回應、對症下藥。

守則3：打造團隊社群感，建立合作精神

《教練》一書提到，工作時，如果感到自己是社群的一份子，能得到同事支持，就會更投入工作，生產力更高。Z世代尤為需要社群，不管是個人建立的虛擬社群，還是在工作中擁有社群般的夥伴。相反的，缺乏社群感，感受不到同事的合作與打氣，是造成工作倦怠的主因。

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