5個方法 跨世代共事一點都不難

【文／賴若函 圖／pexels.com】

和獨立、創意思考、不服膺傳統權威、勇於表達的Ｚ世代同仁共事，需要跳脫傳統管理思維，找到跨世代的溝通之道。如果你想要留住辦公室的Z世代，根據《富比士》相關報導，與人力資源專家邦妮‧莫尼奇（Bonnie Monych）的觀察，以下5種方法學起來，你就能讓Ｚ世代成為組織員工中不可或缺的一環。

方法1：善用多元管道溝通

Z世代雖然擅長在社交平台上，使用數位工具溝通，卻很需要創造面對面互動的機會。對於各種與工作相關的策略會議、專案會議、例行進度會議，主管不妨選在公司以外的咖啡廳、甚至戶外開會，塑造對Z世代來說，更放鬆的工作氛圍。

方法2：型塑公開透明的制度

作為數位原住民，Z世代吸收來自媒體、社群上的海量資訊，顯得批判性更強、更多疑，也不想要在職場上吃虧。因此，企業文化是否誠實、透明，對Z世代來說非常重要。他們期待職場中，有由上而下暢通的溝通管道，也需要感受到自己被視為組織內的一份子。

方法3：打破階層的工作流程

階層式、上對下的傳統組織管理，用在Ｚ世代身上行不通。企業需要調整工作流程，因為更高的頭銜、升遷階梯，不那麼吸引Ｚ世代。但同時，他們渴望有發聲、領導機會、能參與重要的案子，知道自己的付出，能為公司帶來榮耀和成功。如果你適時授權，會發現Z世代有很多好點子和創意，讓你的組織得利。反之，如果多半時間讓Z世代做一成不變、分工明確的工作內容，會看見他們跳槽的機率大增。

方法4：給予實質的津貼勝於福利

看著父母、兄姊輩在2008年面對金融危機、遭逢失業，Z世代是一群看重經濟安全感、務實的族群。那要怎麼樣吸引他們留下？面對擁抱多元價值的Z世代，主管需要花時間，逐一找出不同求職者的內在動力。例如，有人喜愛在家工作；有些人想要更多特休假；有人想要更多獎金補貼。

方法5：看重他們的心理健康

Z世代承擔的壓力，比其他世代更嚴苛。根據〈全球2020年千禧世代趨勢調查報告〉，48％的Z世代表示大多數時候感到焦慮；也有將近一半把心理健康列為人生中第一或第二重要的事情，僅次於「身體健康」。因此，主管若觀察到員工犯錯，要避免用指責、製造緊張的方式，帶來反效果。如同哈佛商學院的研究顯示，在組織中，擁有「心理安全」，也就是知道自己可以冒險、犯錯，不必擔心遭受難堪、拒絕或處罰，是讓團隊表現優越的關鍵。

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