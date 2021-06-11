菜單就像收藏品 堅持做最有趣的事

【文／李宥臻 圖／可不可提供】

只有14款固定品項，從紅茶、綠茶到冬瓜茶，這些古早味，是可不可熟成紅茶想要傳遞給消費者的品牌理念：回歸事情最純真的美好。如此懷舊、崇尚復古的老派茶行，卻在近幾年迅速竄紅，成為年輕人的心頭好。

「我們品牌的個性很鮮明，」可不可品牌長張朝修說。2016年，他與總經理許齊元接手經營，將2008年就成立的老字號招牌改頭換面，成功吸引一大票年輕粉絲。

菜單成收藏品，要美還有生活感

相較於一般連鎖茶飲店，除了飲品本身，可不可下了更多功夫在塑造品牌風格上，格外注重美學設計。就連區區一張菜單，也做得如明信片一般精美，而且229多家加盟店，每一家的菜單設計都不一樣，最後慢慢演變成為每間門市的專屬店卡。

卡片上的圖案，還會根據地方特色來做調整，使周圍客群產生共鳴。例如，商業區的主題風格是「下班喝一杯」、健身房附近則加上吸睛的運動插圖。久而久之，不用特別推廣，蒐集或交換卡片的風潮，便在社群媒體上自然發酵。

在合作行銷端，可不可不乏與異業聯手的成功案例，包括結合棒球台灣賽事，推出買一送一優惠，或是與寶可夢聯名，設計一系列青花瓷圖樣的周邊商品。看似「跳tone」的跨界嘗試，都是品牌能抓住消費者眼球、進一步收割年輕客群注意力的關鍵。

「其實很多時候，我們只是想做些好玩、創新的事，倒不是要刻意討好消費者，」張朝修直率地說，「如果一個idea連我們內部的人都無法說服，去到市場上，當然會更快不見。」

不推銷，讓小眾說品牌的好

沒有刻意下重本打廣告，可不可在網路上享有的曝光度、討論聲浪，幾乎全來自「自然搜尋流量」。張朝修表示。與其投入資金買廣告，不如專注於創造一群黏著度高的顧客，「由消費者身旁的人來告訴他：『可不可最近在做的事很酷！』」

舉例來說，可不可曾與女裝品牌MARJORIE瑪裘瑞合作，當時雙方經營規模都不大，卻各自擁有一群死忠的女性顧客。後來聯手的消息一出，兩邊的客人有機會接觸到對方品牌，便相互引薦、客群產生流動，為可不可帶來一批忠實客群。

張朝修說：「我們一直都在抓『小眾』，而各種的小眾加起來，也許就能累積成為『大眾』。」

面對未來發展，許齊元觀察，若可不可不能持續創新，遲早也會面臨品牌老化的問題。說到這裡，張朝修一臉躍躍欲試：「我會一直關注最新趨勢、了解年輕人在夯什麼。只要有趣，就會想推出來跟消費者一起試試看、玩玩看！」

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