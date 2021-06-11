徹底思考 不要輕易尋求捷徑般的意見

【文／盧智芳 圖／卓杜信】

為了來台策展，奈良美智不惜花上14天隔離，加上7天自主管理。不過，他此行極為低調，除了和網友──總統蔡英文、蔡想想（蔡英文愛貓）碰面外，其他時間都埋首布展作業，並且一完成就離開台灣，飛往美國。

這次在台灣的展覽，除了 2020 年新作《月光小姐 Miss Moonlight》，還包括代表奈良美智至今創作歷程的繪畫、素描和雕塑作品。當然，為台灣特展所創作的《朦朧潮濕的一天 Hazy Humid Day》，尤其引人目光。

與閉著眼睛的《月光小姐》對比，這幅畫中的女孩睜著大大的、閃耀著寶石般光芒的眼眸，頭髮與衣服透過色彩交織，與暖色系背景互相輝映，營造出一種如夢似幻的朦朧感。

Q：請談談這次來台灣策展的意義？你對台灣的印象是？

去年春天開始流行的新型肺炎，口罩缺乏的日本收到了來自台灣的援助。那時候我在推特上向蔡總統表達感謝之情，喜歡貓的我也認識了她的愛貓「蔡想想」。之後我提到了疫情穩定後，希望能來台灣開個展，一切就是從那裡開始的。

Q：請談談你最想透過這次策展，傳遞給台灣觀眾的訊息是什麼？

對於這次的展覽，我並沒有思考過自己的出身地，或是「日台友情」這些因素。比起這些，我單純是因為這是我的朋友們所住的國家，也是在日本有困難時提供援助的國家，我想要以我的方式報恩而已。

Q：你的作品以神情複雜的「Kawaii女孩」聞名。許多人也透過女孩的神情，得到不同的療癒或宣洩。關於這些女孩們的神情解讀，甚至構成了許多書籍探索寫作的骨幹，有所謂的「奈良美智」學出現。但大家最好奇的，當然還是創作者自己的觀點。請談談在你創作當下，是怎麼設定筆下每個人物的眼神與神情？

根據到目前為止的經驗，因為擁有從幼兒期養成的感性，我自然地就讓手動了起來。我認為比起在學校學的東西，支撐著我的是自己本身的歷史與感性。抱持著這種感覺直接進行創作！我很珍惜從出生到現在塑造出自我感性的事物，並相信從那其中所產生的感覺去進行創作。

Q：攝影、音樂與創作，都是你人生中的重要元素。你如何分別定義它們的不同意義？

我覺得比藝術更重要的是拍照、找音樂來聽，還有電影與文學，以及乍看之下與藝術無關的事，我想那使我沒有變成普通的藝術家。

Q：你擁有廣大的粉絲群。如果有年輕人說：「我也希望成為下一個奈良美智」，你會給他什麼建議？

對學生，我能說的就是，不要輕易去尋求捷徑般的意見，應該自己或與同伴們一起徹底思考！另外，盡可能去接觸看似與藝術無關的事情，我認為這終將會加深自己的專業。

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