用五感體驗「說」出好關係

【文／吳佩旻 圖／卓杜信】

在職場上，懂得說話的技巧有多重要，曾任多年財經記者，擁有15年廣播電台主持經驗的知名理財專家夏韻芬，談起這一點，格外有分量。如今她將說話變成一門專業，不但擔任企業CEO的私人「說話力」教練，更是不少中大型企業爭相邀請來為員工授課的講師。

究竟夏韻芬如何憑「說話」打動人心、有效幫助高階經理人達成工作目標？仔細拆解她多年來鍛鍊的說話之道，可歸納出三大要領。

溝通黃金三角：聆聽、表達和閱讀

夏韻芬坦言，以前當財經記者時，她總是直言、敢行，從不怕得罪人。然而這樣的性格，讓她吃了不少悶虧，直到擔任電台主持人後，她才察覺「說對話」的重要。

把這套心得運用到職場上，她歸納出：「懂得聆聽、會表達，再加上廣泛閱讀，就構成溝通的『三角定律』。」會聽、會說是基本，但透過大量閱讀，可以讓自己言之有物，對話時也更站得住腳。

拿捏說話藝術：說與不說，掌握分際

說一口好話，有機會為職場表現加分，但如何掌握「說」與「不說」的分際，又是另一項藝術。夏韻芬說，這其實很仰賴說話者的個性，不過仍可以掌握幾個「少說、不說」的時機，減少因為說話帶來的失誤。

夏韻芬建議，「該沉默時，就應該放其沉默。」除非你是高手，否則千萬別過度表現。當你說太多，卻做很少，行為很可能被放大檢視。若被人發現你言行不一或行事浮誇，反倒會被貼上負面標籤。

另外，當老闆跟你的意見相左時，不要急著當面衝撞。她建議，可以改為私下找老闆反映。畢竟，氣頭上的溝通多半是「八分情緒、兩分理智」，最好等雙方情緒都消散了，再把事情談清楚。

五感體驗：同理對方，聊出好關係

而無論是職場、夫妻、親子之間的溝通，｢同理心」都是導向成功的敲門磚。在夏韻芬的說話學中，有一項相當獨到的觀察，那就是留意「非語言訊息」。一個人在說話的同時，其實身體一直不斷地在透露訊息，你以為別人都不知道，但實際上卻是影響深遠。

她指出，要把話說到對方的心坎裡，就必須在乎聽話者的「五感體驗」。包括視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺，綜整起來，就是對於一場談話完整的感受。

夏韻芬表示，當你懂得同理對方，留意對方的五感體驗，就更有機會談出好結果。「沒有人是天生的演說家，」她強調。能言善道都是練習而來的，每次開口都用心，自然能練就屬於自己的說話之道。

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