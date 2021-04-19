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熱門領域薪資大公開！

聯合新聞網 / Cheers

【文／編輯部　圖／unsplash.com】

不論是找工作或換工作，薪資當然都是影響動向的關鍵因素。為了讓讀者更能掌握市場上的薪資行情，《Cheers》雜誌特別與台灣藝珂集團合作，從台灣藝珂集團出版的〈2021薪資指南與產業報告〉中，摘錄出業務銷售、行銷與數位應用、資訊科技等三大類別、共6類領域的指標職務薪資範圍，供讀者參考。

Adecco藝珂是全球最大的國際人力資源服務公司，而台灣藝珂集團在台灣擁有超過有2,000名專業顧問與職員，為企業招募、人才求職提供專業服務。

在這份針對台灣藝珂企業客戶的調查中，57.1％為跨國公司、28.8％為一般企業。員工規模集中在30〜249人間。主要產業包括資訊科技業（16.5％）、工業／製造業（24.1％）、其他（18.2％）、醫藥與健康產業（11.8％）、零售業（10.6％）。

各項數據則來自台灣藝珂自2019年9月〜2020年7月間的各項職缺之平均薪資所得。至於超時工資、佣金、各項津貼和獎金，均不列入計算。

類別1：業務銷售

2020年，疫情大幅影響業務銷售領域。特別是零售業，上半年百貨公司最高出現40〜50％的來客數下滑。這導致部分代理商裁員與外商企業人事凍結。不過，部分零售品項卻被疫情帶動成長，例如奢侈品，因為頂級客戶出國消費受限，不得不轉而在台購物。在家時間拉長，也帶動電商買氣。

台灣藝珂指出，業務人才在產業間的轉換彈性，會在2021年間更高。不少企業亦因為疫情進行組織調整，會更偏好經驗多元的人才，不妨勇敢把握機會，多加歷練。

類別2：行銷與數位應用

隨著企業實施在家上班、消費者購買行為轉向線上，顧客管理、數位行銷、通路行銷、數據分析等範疇，對人才需求大增。「行銷＋數位」是關鍵字其一。不論從傳統行銷加值、轉進數位行銷，或是直接從數位行銷切入，這兩者都缺一不可。「品牌＋通路」則是關鍵字其二。當愈來愈多零售商的數位App整合金流、通路與品牌，打通線上到線下的整合行銷技能，也會愈發被強調。

類別3：資訊科技

台灣藝珂觀察，雖然食物外送與電商平台快速成長，帶動人才需求；但旅遊企業與活動售票平台陸續實施人事凍結、裁員、無薪假等政策，整體來說，產業需求並無太大變化。

由於台灣疫情控制得宜，2021年，預計會有一些相關海外人才返台工作，為這塊求職市場帶來新的樣貌。另外，在5G技術持續推進、帶動各項物聯網服務創新下，智慧家庭、智慧城市、智慧製造都是大勢所趨。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》233期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5099195】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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