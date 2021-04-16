護國神山都靠它！最愛「３C人才」

【文／陳建銘 圖／廖祐瑲】

作為全球最大半導體晶片微影設備商，艾司摩爾卻鮮少接受媒體採訪。隨著主要客戶台積電廣受關注，才逐漸為大眾所知。今年首度入榜，就一舉登上「新世代最嚮往企業」第70名，在工程、製造及營建領域為第10名。

台灣半導體產業鏈之所以有「護國群山」美譽，在全球晶片供應荒中炙手可熱，台灣艾司摩爾（ASML）功不可沒。今年首度入榜，就一舉登上「新世代最嚮往企業」第70名，在工程、製造及營建領域為第10名。

「台灣是艾司摩爾在亞洲的最大據點，」今年大舉招募600位工程人才，台灣暨東南亞區人資協理劉伯玲表示。過去6年，艾司摩爾在台灣的員工成長3倍，2013年時約1,000人，如今已擴張到近3,000人，員工國籍更橫跨27國，組成極為多元。

關於用人，艾司摩爾強調「3C價值」。2020年荷蘭總部因應迅速增長、遍布全球16國的2.8萬員工，重新淬鍊出與企業精神一致的人才特質：Challenge, Collaboration, Care，劉伯玲翻譯為「思考辯證，勇於表達」、

「團隊合作，共創雙贏」、「關懷傾聽，尊重包容」。

開會潛規則，先對員工噓寒問暖

上述精神展現在日常中，有一項絕佳的例子。劉伯玲說，在艾司摩爾，「當主管有個潛規則，開會前不談正事，一定先問候每一位同事。」不過是噓寒問暖，有何特殊？事實上，主管改變行為，真的能影響到員工「表達」、「合作」、「關懷」的行動力。

亞太區企業溝通資深經理羅凱琳說，即使新冠肺炎疫情期間，全球透過視訊與總部聯繫，她上午花費15分鐘關心台灣員工日常，下午連線荷蘭，也要問候每一位外籍同事。藉由寒暄，每位員工彼此合作時多出了「互信」的基礎，比起職務本身代表的責任與能力，更能關注在「人」的本身。

清晰能力地圖，資歷深淺都留心

在艾司摩爾內部，每種職務的“career path”（職涯路線）都相當清晰。新進員工透過專案、工作轉換快速成長。2019年，為期1年的「STAR Program 明日之星新人訓練計畫」推出後，新人離職率更從2018年的2.1％降到2019年的0.7％。

對校園新鮮人，艾司摩爾提供獎學金、國內外實習、技術講座、大師營和企業參訪。今年新打造「ASML創新體驗車」巡迴校園徵才，同時為學生解密價值數億美元的「EUV 極紫外光微影設備」內部構造，包括「光學」、「光罩」及「晶圓載台」3大主要模組。

至於協助資深員工繼續「向上提升」，艾司摩爾亦不手軟。技術專業之外，更著重培養「個人領導力」與「專案管理」。透過參與全球協作的專案、跨部門輪調與領導力培訓，使資深員工有機會成為新進管理者，並成為組織內負責不同團隊、區域的領袖。

「我們期許員工就算離開後，也能成為台灣半導體業的重要人才，」陳文光說。對艾司摩爾來說，深耕台灣的意義，不只在市場與業績，也包括人才培育的使命。

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