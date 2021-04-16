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經營LinkedIn4大心法：3個月贏得6次主管職面試

聯合新聞網 / Cheers

【文／賴若函　圖／卓杜信】

經營LinkedIn，可以很有學問。從建置個人頁面開始，到如何挑選要加的好友、建立自己的動態牆、甚或如何與獵人頭或人資主管應對，黃靖琪都有一套心得。她曾在3個月內，拿下6次主管職面試機會，靠的是9年來累積的4大LinkedIn經營心法。

超過200個國家、擁有7.22億使用人口的職場社交平台LinkedIn，在2020年疫情期間，使用人口活躍數創下新高，成長達31％。2021年年初，在LinkedIn上提供遠距辦公的跨國職缺，數量成長了4.5倍，其中電商、數位行銷、工程師、健康照護產業的職缺躍升飛快。

現年33歲的黃靖琪（GiGi Huang），就曾在3個月內，拿下6次主管職面試機會，其中包含街口支付的香港暨台灣客戶經理職缺，靠的是9年來累積的4大LinkedIn經營心法。

心法1：個人照片忌白背，自介一句話摘要

「除非你是顧問、會計師之類專業形象明確的工作，不然不要留白底，也不要放學士照，」她引用數據指出，有放照片的人，被瀏覽的機會是沒有放的人21倍。至於照片下方的個人介紹，黃靖琪建議不一定要寫現任職稱，可以是“Business Development”、“Strategic Partnership”、“Marketing”等「一句話英文介紹」。「若敘述太長，招募人員看不出你的專長，也會認為你對自己的職涯很徬徨。」

心法2：線下留印象，線上爭取成為好友

黃靖琪不亂加好友，用意是讓自己獲得真正想要的資訊，「畢竟我目前的工作類型，不需要弱連結人脈。」對於高度相關的人脈，她則積極爭取。例如在念研究所時，她針對各種場合遇到的演講者，都會先到LinkedIn上查閱資料，做好功課後，在演講時間發問，能讓講者對她留下印象分數。演講結束，黃靖琪會發送LinkedIn的好友邀請給講者。除了自我介紹、感謝對方分享的重點之外，她也會表達被演講內容感動，希望畢業後有機會到對方公司實習或工作。

心法3：雙語設計動態牆，呈現專業形象

「分享內容，要做好個人定位，像我，就是鎖定FinTech（金融科技）、管理和職涯3項，偶爾才分享一些科技新創、行銷資訊。」黃靖琪善用動態牆，以一個月約一篇的頻率，分享專業領域上的新知。若是中文文章，就會用英文加入個人的心得，反之亦然。藉此顯示自己擁有「同理心」、「求知」、「整合思考」和「雙語」的能力。

「我不會在上班或非午休時回覆LinkedIn信件、文章，為的是塑造自己在職場能被信任的品牌形象。」她也會避免附和職場抱怨文，以免讓平台上的人資、創業者看到，留下不佳觀感。

心法4：用心回覆訊息，婉拒也不破壞關係

面對各種工作邀約，黃靖琪即便沒有轉職意願，也會感謝對方的邀請，並給予正面回饋，期待未來有機會共事。

「不斷輸入、產出，讓自己成為有故事的人，」黃靖琪總結。跟著她一起使用LinkedIn打造職場個人品牌，善用4大技能，每個求職者都有機會累積如她亮眼的工作資歷。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》233期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5099190】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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