忠於自我 這些步驟發掘你的隱性優勢

【文／伍芬婕 圖／卓杜信】

我們都被教導「努力」是成功的不二法門，但有的時候他人的既定認知、刻板印象，會影響到一個人是否成功。該怎麼運用這些既定印象，進而為自己創造優勢、獲得成功？

當你生來沒有一手好牌，還有可能成功嗎？哈佛大學商學院第一位台裔女教授黃樂仁（Laura Huang），用親身經歷和學術研究證明，這是可能、甚至是有方法的。

現任哈佛大學商學院副教授的她，透過研究發現，只要能正確認知、引導別人的看法，劣勢也能轉化為個人獨一無二的資產。

黃樂仁將研究成果，寫成《隱性優勢》一書，提出新一代的成功方法論。只要充分理解別人怎麼看待自己，就有機會化解疑慮，讓自己的努力更有機會被看見。

Q：什麼是隱性優勢？為什麼這個觀念很重要？

A：我們都被教導「努力」是成功的不二法門，但有的時候我們發現，光靠努力是不夠的，有很多他人的既定認知、刻板印象或別人用來判斷我們的線索，會影響到一個人是否成功。《隱性優勢》這本書探討的，就是我們可以怎麼思考、運用這些既定印象，進而為自己創造優勢、獲得成功。

Q：如果要運用隱性優勢的概念，代表需要會察言觀色、知道對方想聽什麼嗎？

A：隱性優勢這件事，並不是說我們在職場上要多有策略性，或是要做印象管理，事實上正好相反，這是讓你能夠「忠於自我」的方式。每個人都像一顆鑽石，每顆鑽石都不是完美的，多少有點缺陷，但是在某些角度下，鑽石就會發出耀眼的光。我們應該做的，是用最能發光的角度去展現自己。

Q：怎麼知道要秀出鑽石的哪一面？一個人可以怎麼打造自己的隱性優勢？

A：一種方式是培養「別人怎麼看待我」的覺察，這是一種直覺，這是可以培養的，就像鍛鍊肌肉一樣。

有一個例子，是我給學生做的「10個不行」練習，要他們讓10個人在不同情境下跟他們說「不」，然後把這10個拒絕經驗記錄下來，在課堂報告。透過這個練習，學生可以觀察到周遭人跟自己互動的方式和以往有所不同，像是對方的語調、用的詞彙如何改變，他們開始發現人們的認知如何影響和他們的互動。

4大步驟打造你的隱性優勢

❶ 提升價值：掌握自己的基本特色，並在競爭較不激烈的地方發展，並勇於擁抱限制帶來的機會。

❷ 製造喜悅：當他人感到喜悅，就能為自己打開機會之門。

❸ 引導定見：要獲得優勢，需要掌握別人對自己的定見，接下來，在互動中引導他人去看自己想要凸顯的特質。

❹ 有效努力：把心力放在能為自己創造優勢的地方，過程中能夠培養出一種韌性，為人生賽道上的長期優勢打下基礎。

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