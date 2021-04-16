台積電5度冠軍 科技製造業一枝獨秀

【文／吳佩旻 圖／廖祐瑲】

《Cheers》雜誌連續16年獨家舉辦最具公信力的「新世代最嚮往企業」調查，2021年最新結果出爐：台積電5度奪冠，Google台灣、誠品書店持續穩居2、3名。

以產業別來看，科技製造業共有13家企業進入前百名，占比最高；其次為媒體文化業與百貨批發零售業，均為12家入榜。運輸交通業有10家入榜；觀光餐飲業及資訊網路業，也有9家企業入榜。

透過此份問卷，可看出企業在求才版圖的影響力，進一步分析問卷結果，《Cheers》雜誌歸納出5個社會新鮮人的就業趨勢，同時幫助企業了解，新世代人才對進入理想職場有哪些期待與目標。

趨勢1：想獲新鮮人青睞，先讓員工實踐興趣和夢想

當問到「對於職場上成功的定義」時，「實踐自己的興趣與夢想」高居榜首，「擁有高薪」位居第二。另外，有3成5的受訪者認為「工作彈性，收入能維持生活就好，職稱不重要」，相信「工作快樂比金錢、地位等有形成就更重要」的則占2成6。

趨勢2：要求合理的工時和待遇，6成盼起薪3萬

針對「第一份工作的合理薪資」，64％的新鮮人認為薪水不該低於3萬元。從新鮮人衡量理想企業的條件上，「優厚薪水與獎金制度」和「合理的工時長度」分居第2、3名，僅次於「組織氣氛開放、活潑」，可驗證新鮮人找尋工作的意義同時，也兼具務實。

趨勢3：受疫情影響，海外求職意願溜滑梯

全球化經濟的時代，海外工作成為不少人尋職的首選。但今年受疫情影響，出國工作的意願明顯降低。詢問新鮮人「是否考慮到海外工作」，僅43.1％有意願，另有56.9％的新鮮人，未將海外工作列為求職選項，和去年結果恰好相反。

趨勢4：一份工作做不滿兩年，生活和工作平衡最重要

調查顯示，有60.9％的新鮮人認為工作的時間比重不該超過生活。最多人的選項集中在兩者相同（5:5）。為了工作犧牲生活，已經不再是這個世代埋單的生活方式。詢問新鮮人，預估自己第一份工作做多久時？有近1成自認半年以上不到一年，僅2成認為會超過3年。可見新鮮人對職涯的想像，早已跳脫對「始終如一」的追求。

趨勢5：站上時代浪頭的企業家，最受新鮮人肯定

本次新世代最嚮往企業調查，由台積電光榮摘金，創辦人張忠謀也蟬聯今年最受新世代尊敬的企業家代表。第2～3名分別為鴻海集團董事長郭台銘、蘋果創辦人史蒂夫‧賈伯斯（Steve Jobs）。

每年的新世代嚮往企業榜單，都是一張勾勒企業雇主品牌對年輕人「心占率」的地圖。透過此榜單，企業可以檢視自己對人才的魅力，也是擬訂求才策略時最好的參考。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》233期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5099194】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】