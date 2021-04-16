人是因為優雅影響別人 不是靠強勢和成就

【文／盧智芳 圖／廖祐瑲】

智緯管理顧問公司總經理張敏敏，近20年歷練涵蓋培訓、行銷、銷售3大領域，擔任過許多經理人的導師。她提出「情緒耗竭」一詞，提醒工作人檢視自己的「情緒勞動」現況，以免從「情緒耗竭」演變為一發不可收拾的「身心浩劫」。

有時候，人們會把對情緒的自持力降低，歸咎於績效至上的管理文化。但張敏敏並不認同，特別是對管理者，更應該避免因為自己的溝通不良或偏見，讓團隊成員陷入情緒耗竭。「最終，人是因為優雅而影響別人，不是靠強勢和成就，」張敏敏說。

Ｑ：你在書裡提到，職場上50％的情緒耗竭都來自同事，對此，應該用什麼態度面對？

私底下、非正式的溝通絕對有其必要。你可以透過吃飯、喝茶等邀約，遞出善意的橄欖枝；再委婉說出想法。我在書中指出，以「理」服人的「4P」說服法，是很好的溝通工具。

第一個P是Position，描述對方目前的狀況。讓聽的人覺得找到知己，就會期待接下來的內容。

第二個P是Problem，直接說出對方的焦慮和問題，回應需要協助的地方。

第三個P是Possibilities，假想對方的解決方案，並大膽評估可行性。

第四個P是Proposal，提出至少兩個可能方案，讓對方在有限資源的情況下，仍握有選擇權，會覺得有安全感，感受到誠意。

Ｑ：面對來自老闆的情緒耗竭，該怎麼辦？

我建議大家要做老闆「需要」的員工，而不是「喜歡」的員工。如果今天你知道老闆需要解決什麼問題，就往那邊去思考，發揮自己的才能，就對了。

不過，有一種老闆喜歡「辱虐式督導」，他們尤其會特別針對績效差、個性軟弱、或新來的菜鳥這三大族群。如果你不小心被列入這三類，以下幾點是我建議的：

第一，一定要控制好你的情緒，不要被老闆看見你的害怕。有研究指出，如果被罵的人展現害怕，會被罵得更兇。

第二，老闆罵完後，替他做總結。當他意識到你可以用理性來歸結他的情緒化反應時，會感受到你是有能力的。

第三，在心理學上，我們稱之為「手把反應」。就是在離開現場、轉開門的手把前，回頭對老闆說：「老闆，其實你只要說兩句，我就知道了。今天很抱歉讓你生氣。」接著就走出去。也就是在最後一刻表現出你的感受，但不必顧及老闆的反應。

Ｑ：如果要培養個人對情緒的自覺，你會建議，有哪些習慣是能在生活中培養的？

對於一般人，我只有一個建議，只要離開手機，你的感官就會甦醒，被迫去探索了！如果你因此而不知道要「幹嘛」，那就好好去感受一下：「不知道要幹嘛的幹嘛」。

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