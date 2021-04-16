15份工作愈換愈好 他靠的是好品格與可信度

【文／賴若函 圖／卓杜信】

52歲的梅驊，最常為人津津樂道的，是他的「非典型」職涯，除了換過15份工作，10年前，還從科技產業一個大跨步轉戰金融業。一路走來，他如何墊高視野、愈工作愈寬廣？

受訪的將來銀行執行副總經理梅驊，有別於金融業一貫給人的嚴謹形象，展現輕便的穿著，以及談話中不時咧開的笑容。52歲的他，最常為人津津樂道的，是他的「非典型」職涯，除了換過15份工作，10年前，還從科技產業一個大跨步轉戰金融業。一路走來，他如何墊高視野、愈工作愈寬廣？

跨域最需換位思考，不只批判更要解方

這兩年他在將來銀行負責組成兩百多人的團隊，為了想找到能顛覆傳統銀行思維的純網銀人才，梅驊總會在面試時，問對方：「你最常用的行動銀行App是什麼？請談談喜歡的三個優點和一個缺點」。「我的重點其實是最後一個，要他以PM的角色，去想如何修改這個缺點。」梅驊說，許多人會在這個時候卡住，因為多半習於「批判問題」，卻沒有走到「解決問題」的層次。

只是，撇除技術專業、生活多樣化的能力，對梅驊來說，職場待得久又好，靠的更是「態度」，「要成為值得被信任的人，」他說。

好人格成功一半，留下正面影響力

曾經，他受邀去幫政治人物打總統選戰，負責架設、經營官方網站。當時他在政治圈沒有人脈，一臉疑惑，問起對方為何找他？答案是：「我在這個市場問了一下，別人都說你的品格好，是一個基督徒。」

這件事給他很大的啟發，發現原來「人格特質」比什麼都重要。他也從此期許自己，無論做任何事情，都要為這個專業領域、為社會留下正面的影響力。

找尋效仿對象，不追求穩定和清楚規畫

做過15份工作，問梅驊，他對於職涯選擇的建議是什麼？「穩定性」從不是他考慮的主要選項。在梅驊的想法中，年輕人無需特意規劃3、5年後的職場位置，因為「產業與世界的變遷太快，設定太清楚、反而容易被世代變換擊敗。」

「跟公司大小、職位高低無關，我會看有沒有值得追隨和效法的對象，」梅驊說。一開始當新人，不一定能馬上遇到這樣的前輩，「但必須努力去找。他不只是在做事上有專業，也要在工作態度、品格上有值得學習的地方。」

適時放下負能量，穩定個人信念最重要

在職場上，重感情的梅驊，不諱言自己最挫折的是「無法相互理解」，比如針對一件事、雙方堅持站在不同立場，結果衍生出各種誤會。

他鼓勵年輕人在工作中，適時把負能量放下，「擁有自己的信仰、信念，凡事問心無愧就好。」他總是提醒自己和部屬，要先成為願意「相互理解」的人。他的人生職涯，每一份工作不只是愈換愈好，更是愈換愈精采！

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