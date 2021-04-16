「專業＋適應力」走天下 讓郭台銘也說讚

【文／賴若函 圖／卓杜信】

如果說把職涯比喻成賽道，那永齡基金會執行長劉宥彤從來就不是對準跑道前進的乖乖牌。擁有諸多頭銜的劉宥彤，想當然爾被視為「人生勝利組」，但實際上，她卻自認近30年的職涯，是不斷在「沒有選擇」中跳脫舒適圈、「狗急跳牆」的總和。

放眼劉宥彤的職涯，當過電視節目執行製作、行銷助理、電視台記者、公關、創業科技公司……。看似都跟所學無關，她卻能用「專業＋適應力」這一招打天下。

當隔行如隔紗，有適應力的人無敵

至於「適應力」最重要的內涵，莫過於勇於挑戰未知，和積極解決問題的能力。因為沒有舒適圈，每份工作對劉宥彤來說，幾乎都是走出舒適圈。她的第一份正職，是擔任中視外製單位的節目執行製作，八爪章魚般的日常，練就出她一身處理龐雜事務、多工運作的本領。

至於在華視當社會線記者的5年，劉宥彤發現自己不太會掌握新聞節奏、配音也咬字不清，就天天留下來自我訓練、檢討。碰到不會的事，劉宥彤從不退縮，她的唯一因應之道，就是「學」。身段和面子，從來不是她的考量。

養蝦，成為與郭台銘共事的機緣

30歲那年，劉宥彤在「樂陞科技」擔任副總，帶著200人團隊，後來因理念不合離開，還背了一身債，但劉宥彤沒被打倒，她選擇再次創業，入股朋友白佩玉成立的吉品養生，投資無毒蝦養殖。養蝦的這段歷練，鋪陳出劉宥彤後來在奧美公關工作時認識郭台銘，被找去擔任永齡基金會執行長的因緣。

從中累積出各種做人、做事的「街頭智慧」，讓劉宥彤在幹練中更顯得圓融。在強人身邊工作，她擅長把基金會的事務，依照類別、重要性在心中排列組合，準備好隨時說明清楚，讓郭台銘提問、交辦事項。「要有無須被老闆提醒的自覺，」劉宥彤說。

把握關鍵一分鐘，建立高效人脈網

到後來，劉宥彤轉職幾乎都靠人脈引介，不用再丟履歷求職。她的心得，簡單說，就是把握「關鍵一分鐘」。「我會把想認識他的理由、和他做的事情，跟我建立連結，」劉宥彤解釋。

劉宥彤會事先研究對方投資過的公司、合作夥伴、事業布局，找出彼此的共通點，作為這一分鐘自我介紹的開場白。劉宥彤強調：「不要講大家都會講的話，要事先準備，因為人的專注力有限。」

劉宥彤鼓勵職場工作者，當行業的疆界被打破，每個人都要把自己視為專案管理者。科技始終不能取代的，還是「整合管理與擁有學習新工具」的能力。她強調，有意識地不斷自我升級，就能提升自己的市場價值。

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