離職率5%的留才術：即時激勵 獎金制度透明

【文／賴若函 圖／廖祐瑲】

連續兩年，員工離職率不到5％。這不是神話，這是金色三麥最傲人的紀錄之一

能夠留得住人，除了避開餐飲業常見的高工時「兩頭班」制度，金色三麥獨創內場激勵辦法，並針對員工專業養成端出多元化獎勵，更不吝破格拔擢幹部，集團內有人25歲就成為百萬年薪店長。這一連串做法的背後推手，是總經理葉淑芬，葉淑芬的管理經驗，能帶給其他企業什麼參考？

Q：拿金色三麥獨有的內場激勵制度為例，你的出發點是什麼？

葉：在晚上時，如果你走進廚房看看，POS（出單）機幾乎沒停過，就像在拉萬國旗一樣，單據不斷噠噠噠跑出來，現場的每個人，壓力都非常大。這讓我想到，如果不給員工更多（激勵），他不會願意留下來。晚上兩個小時是我們一整天的決戰點，如果身心靈抗壓力不足，是很容易陣亡的。

任何獎勵制度絕對不能忽略內場。因為餐廳最重要的是餐點，廚師能力好，才能把餐點做出來。外場可以聽到客人掌聲，內場聽不到。所以我們常鼓勵外場把客人的掌聲傳到內場去，因為他們每天面對的是爐火，比外場更辛苦。

適時給予個人激勵

Q：對表現好的員工，獎勵他順理成章；但對表現不好的員工，你怎麼激勵他？

葉：每天忙碌工作，有時候員工會覺得疲乏、失去方向。對這樣的同仁，有機會用言語鼓勵，是基本的。還有一個方式，是讓他到不同環境，做不同嘗試。與其讓他持續陷在那裡，不如讓他抽離既有環境，到新的地方，會有不同的學習。

當然，這中間的轉換需要引導，不能讓他感覺「被下放」了。我對他說，這是新的挑戰和嘗試，到不同環境重新開始，而不是換成比較輕鬆的任務。我已經看到你的能力，在目前環境中，能把這些問題解決得很好，到新的地方去，正好能解決他們類似的問題。

激勵和要求要兩相平衡

Q：激勵與要求兩者的平衡點，你怎麼拿捏？

葉：激勵的關鍵，在於公開。透過樹立一個榜樣，讓大家可以效法。所以當某些店表現特別好時，我們會在會議上公開點名，讓他們的工作日誌被大家爭相閱讀，學習到底每天做了什麼，讓主管肯定。要求，則比較多放在私底下。

去年疫情中，有家店因為有戶外空間，業績反而比前一年更好；但是這個店長的細節管理不好，我就在大群組裡要求他。因為我要讓所有團隊知道，業績不代表全部，細節管理一樣要檢討。

畢竟，只有把環境顧好、餐酒顧好、服務做好，這樣的業績才會真的好。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》232期，網址http://www.cheers.com.tw/article/

article.action?id=5098789】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】