快訊

退休金該怎麼存？專家：這類型標的千萬要捨棄！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離職率5%的留才術：即時激勵 獎金制度透明

聯合新聞網 / Cheers

【文／賴若函　圖／廖祐瑲】

連續兩年，員工離職率不到5％。這不是神話，這是金色三麥最傲人的紀錄之一

能夠留得住人，除了避開餐飲業常見的高工時「兩頭班」制度，金色三麥獨創內場激勵辦法，並針對員工專業養成端出多元化獎勵，更不吝破格拔擢幹部，集團內有人25歲就成為百萬年薪店長。這一連串做法的背後推手，是總經理葉淑芬，葉淑芬的管理經驗，能帶給其他企業什麼參考？

Q：拿金色三麥獨有的內場激勵制度為例，你的出發點是什麼？

葉：在晚上時，如果你走進廚房看看，POS（出單）機幾乎沒停過，就像在拉萬國旗一樣，單據不斷噠噠噠跑出來，現場的每個人，壓力都非常大。這讓我想到，如果不給員工更多（激勵），他不會願意留下來。晚上兩個小時是我們一整天的決戰點，如果身心靈抗壓力不足，是很容易陣亡的。

任何獎勵制度絕對不能忽略內場。因為餐廳最重要的是餐點，廚師能力好，才能把餐點做出來。外場可以聽到客人掌聲，內場聽不到。所以我們常鼓勵外場把客人的掌聲傳到內場去，因為他們每天面對的是爐火，比外場更辛苦。

適時給予個人激勵

Q：對表現好的員工，獎勵他順理成章；但對表現不好的員工，你怎麼激勵他？

葉：每天忙碌工作，有時候員工會覺得疲乏、失去方向。對這樣的同仁，有機會用言語鼓勵，是基本的。還有一個方式，是讓他到不同環境，做不同嘗試。與其讓他持續陷在那裡，不如讓他抽離既有環境，到新的地方，會有不同的學習。

當然，這中間的轉換需要引導，不能讓他感覺「被下放」了。我對他說，這是新的挑戰和嘗試，到不同環境重新開始，而不是換成比較輕鬆的任務。我已經看到你的能力，在目前環境中，能把這些問題解決得很好，到新的地方去，正好能解決他們類似的問題。

激勵和要求要兩相平衡

Q：激勵與要求兩者的平衡點，你怎麼拿捏？

葉：激勵的關鍵，在於公開。透過樹立一個榜樣，讓大家可以效法。所以當某些店表現特別好時，我們會在會議上公開點名，讓他們的工作日誌被大家爭相閱讀，學習到底每天做了什麼，讓主管肯定。要求，則比較多放在私底下。

去年疫情中，有家店因為有戶外空間，業績反而比前一年更好；但是這個店長的細節管理不好，我就在大群組裡要求他。因為我要讓所有團隊知道，業績不代表全部，細節管理一樣要檢討。

畢竟，只有把環境顧好、餐酒顧好、服務做好，這樣的業績才會真的好。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》232期，網址http://www.cheers.com.tw/article/

article.action?id=5098789】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

3個帳戶 設計自己的投資旅程

先把防守「理財」做好，剩下心力才能好好進攻「投資」。因此，投資癮分享給讀者一個方法：將銀行帳戶分成三個，「設計自己的投資遊戲」。

不求賺價差 耐心放著等投報率上升

李勛創建YouTube頻道“SHIN LI”兩年多，有超過15萬人跟著他學習麻瓜理財法，多數是理財小白、新手投資族。近期他也出新書《25歲存到100萬》分享理財路上的心路歷程。

牛年重開機！

英國前首相邱吉爾曾說過一句名言：「不要浪費任何一個好危機。」確實，危機的另一面，就是成長與歷練。在新的一年，抱持一切重開機的準備，丟掉過往的成見與限制，那麼你會發現，這一年的收穫，將比任何時候都多。

用60萬買下班後5千小時 創造「單位時間價值」極大化

33歲的財經作家許繼元認為，2013年開始下班後都泡在咖啡廳，是他人生中最有價值的投資，從本來是個「理財小白」，到終於實踐財務自由，許繼元的祕訣與一句話分不開：「賣一段時間給自己」。

用知識翻轉身價 賺回高投資報酬率的人生

小時候家裡是低收入戶，沒有大家趨之若鶩的名校學歷，大學念的還是就業冷門的歷史系。何則文如何靠著自我投資，翻轉自己的人生？

用數位多媒體履歷 打造個人求職藍海

近幾年求職管道變得愈來愈多元，這時候，提供線上履歷頁面的網址就是一個相對輕巧快速的應徵方法，多媒體、個人化的線上履歷，對於工作者求職和職涯發展愈來愈重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。