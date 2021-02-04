【文／盧智芳 圖／廖祐瑲】

採訪到最後，問起邱澤有沒有座右銘時，他突然迸出這句國中排球教練當年的訓話：「草鞋無樣，愈走愈像樣。」

短短9個字，是訓勉，但用來描述邱澤一路走來的演員軌跡，也很貼切。

2018年，邱澤憑藉電影《誰先愛上他的》入圍第55屆金馬獎最佳男主角，並獲得第20屆台北電影節最佳男主角。他對戲中男同志情感的細膩詮釋，不僅在各大影展廣受肯定，《紐約時報》的影評更對這部作品下出「令人心碎又令人溫暖」的動人標題。

正因為演技是靠著後天一點一滴琢磨而來，每跨出一步，都需要很有意識；每推進一段，都如同匍匐前行般不易。《小資女孩向前衝》、《必娶女人》、《滾石愛情故事──最後一次溫柔》，一連幾部精采作品打開他的戲路，也逐步鋪陳出日後「演員邱澤」的基礎。

在最新作品《她們創業的那些鳥事》中，邱澤演出一個平凡的銀行上班族「鄭義男」。在理想與現實、龐大組織與渺小自我間，鄭義男不斷被衝擊、拉扯，邱澤再一次成功演繹出一個小人物從掙扎到覺醒間的心路歷程。

關於演戲，「我還是每天都感到疑惑，」他不諱言。只是，如今的邱澤，已學會在疑惑中持續探索，也更務實地走在尋找答案的舞台上。

Q：「鄭義男」這個人物什麼地方吸引你，讓你決定演出？

鄭義男做的是銀行借貸，他希望透過這份工作幫助需要幫助的人，這是他的抱負，但現實不允許他這樣。因為改變不了環境，所以他最後選擇離開。很多時候，工作中的大小事對初衷、熱情是一種消磨。你要如何禁得起這樣的消磨？這是這個故事要說的。

Q：在你挑戰過的角色中，哪一個對你難度最高？

《誰先愛上他的》中的高裕傑。

一開始做角色功課時，有很多討論是關於要有什麼詞彙、行為、標誌，好讓大家明顯看到他（指高裕傑）。但到最後我才發現，那些設計都是多餘的，他跟你我都一樣，只是他喜歡男生。

Q：關於演技要鑽研到什麼地步才滿足，你心裡有沒有一個目標？

我希望成為一個真正的演員，是一個能感受到身邊平凡人事物的「人」，而不是大家眼中光鮮亮麗的「偶像」。

我最欣賞的演員是梁朝偉。他的表演很內斂，這份內斂來自他的自信，但毫不張揚。這一點很難得。

Q：你有沒有座右銘，或影響你最深的一句話？

我常常想起國三畢業前，排球隊教練講的一句話：「草鞋無樣，愈走愈像樣。」我到現在還在體會，可是我知道它是一句好話。我還記得他講這句話的神情和模樣。

Q：當觀眾想起「演員邱澤」時，你希望大家第一時間浮現的意象是什麼？

一個對工作盡心盡力、對角色徹底投入的演員。

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