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退休金該怎麼存？專家：這類型標的千萬要捨棄！

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存股賺複利 買賣零股練Sense

聯合新聞網 / Cheers

【文／伍芬婕　圖／廖祐瑲】

資金行情火熱，2021年1月台股漲破1萬5,000點，市場甚至喊出「台積電上看千元、指數挑戰兩萬點」的行情。不過，台中僑光科技大學的會議室裡，有「億元教授」之稱的鄭廳宜老神在在地說：「一直投進去（股市），有一天一定會死。」

現年57歲的鄭廳宜，擁有證券分析師執照，現在是僑光科大財務金融系助理教授，40歲赴日本名城大學攻讀財金博士之前，他只有在郵局和華南銀行擔任專員的經驗，但後來靠著幾十年經驗磨出一套投資心法，累積上億資產。

「投資最重要的，就是搞清楚自己要做什麼，」鄭廳宜開宗明義點出操作股票的重要觀念：「很多人說他要賺長期，但心裡都在想著賺價差。」

釐清自己投資目標，才不易受影響

他解釋，投資基本上有兩種方式，一種是利用低買高賣的價格落差，賺取資本利得，持有時間長短視個人操作方式而定。另一種則是長期持續投入資金，買進每年穩定發股息的公司股票，再把拿到的現金股利繼續買進該公司股票，就是存定存股。

施廳宜解釋，如果是賺價差，選股應以高成長動能、價格波動大的股票為主，才會有獲利空間。如果是要長期持有、不斷滾入的定存型股票，最好選擇價格穩定、波動幅度小的個股，才能穩穩存。

如果沒搞清楚是做哪一種投資，就容易被其他人的買價或短期市場波動影響。

3大訣竅，存好定存股

究竟定存股要怎麼存？鄭廳宜表示，有三大訣竅。第一是公司不能倒，第二是價格要買得夠低，如果沒有用定期定額分散成本，而是單筆進出的話，更需要如此，因此，等待時機非常重要。第三就是要把時間拉長，「你要決勝於千里之外，放眼10～15年，而不是短短幾個月。」

他強調，學習投資別無他法，最重要的就是透過實際操作，建立一套自己的邏輯。而定期定額買入定存股，就是一種相對安全的入門方式，「你會開始關心股票，開始慢慢學。」

買零股練習操作資本利得

台股2020年下半年漲勢驚人，讓許多年輕小資族想要小試身手。鄭廳宜提醒，在多頭市場，金融股以外的多數產品，價格都不夠低，如果小資族想要試身手賺利差，可以選擇投入一、兩萬元的小錢，購買如大型龍頭股台積電的零股，練習操作賺資本利得。

施廳宜表示，可以把一半的錢拿去買定存股，另外一半的資金拿去購買如台積電的個股零股，一旦聯準會調升利率，就要準備停利出場，把零股的部分全數賣光，將拿回來的資金轉投定存股。透過這樣的循環，就能以較為穩健的方式，持續存股。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》232期，網址http://www.cheers.com.tw/article/

article.action?id=5098775】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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