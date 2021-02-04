用數位多媒體履歷 打造個人求職藍海

【文／劉君羿 圖／unsplash】

隨著網路愈來愈成熟，許多工作者都開始累積自己的數位作品集；因此，多媒體、個人化的線上履歷，對於工作者求職和職涯發展愈來愈重要。

CakeResume早期的採用者主要是網路科技業的人才；這些人才累積了大量的數位足跡和線上作品，所以，傳統的純文字履歷已經很難滿足他們的需求。舉例來說，行銷人才的文章和社群貼文、設計師的視覺或介面設計、工程師實作的網站或App介面等，都更適合用圖片呈現。

比起只寫「我開發出某個產品」，如果能把視覺畫面放上來，雇主會更容易理解你到底做出什麼。因此求職者開始製作多媒體履歷來傳達自己的能力。

用個人化排版凸顯專業和特色

CakeResume履歷編輯器能做到非常個人化的排版，讓使用者按照自己想要凸顯的特色做編排。個人特色履歷並非僅適合網路業或科技業。我們平台上也有彩妝師、廚師、攝影師等，透過多媒體履歷呈現作品照片。

許多企業主動跟我們說，比起傳統履歷，他們更喜歡看到CakeResume的個人化履歷。比起充滿密密麻麻、不易閱讀的文字，或是看完敘述還是搞不清楚到底做了什麼東西的傳統履歷，多媒材、個人化的履歷，對於企業要鑑別人才，反而更有效率。

線上履歷讓求職、社交更容易

近幾年求職管道變得愈來愈多元，因此求職者更需要一份跨平台的履歷。個人履歷頁面的好處是，它同時也是一種線上名片。不論是求職信、email個人簽名檔，或是很多社交網站，都能附上你的履歷網址，對於有很多數位活動的現代工作者，滿多地方都能用得上，讓別人可以很快認識你。

我給年輕工作者的建議，是學會怎麼行銷、包裝自己，提升自己在人才市場上的身價。一份好的履歷必須清楚凸顯出你的核心能力，而非把大大小小你會的、參與過的事情都寫上去。

另外，也需要學習運用實際數據說明你在過去任職公司的貢獻，而非試圖用一些空泛的形容詞說服用人主管（最常見的就是「認真負責」、「善於溝通」等）。

履歷並非只在求職時用得到，在職涯的任何階段，都不妨思考目前的工作內容會對你的履歷帶來什麼影響、是否能幫助你達到下一個職涯目標。養成每隔一段時間或完成一項重要任務時就更新履歷的習慣，也能幫助你審視自己是否不斷成長。

擁有一份公開的線上履歷，能協助你打造線上個人品牌，增加被看見的機會。好的個人履歷像吸引人的傳單，不好的履歷是無法吸引人的規格書。在能夠輕易傳輸、連結的時代，打造能展現優勢的個人履歷，是職場必備的重要技能。

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