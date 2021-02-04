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用知識翻轉身價 賺回高投資報酬率的人生

聯合新聞網 / Cheers

【文／伍芬婕　圖／廖祐瑲】

「我把自己當公司，用經營公司的心態來經營自己。」即將滿31歲的何則文，是多角化經營的成功案例。

他2020年一整年的正職加業外收入，超過新台幣兩百萬。不是工程師、也不在金融業，原本在一家科技新創擔任人資經理的他，另一個身分是小有名氣的作家和講師。每個月最少有五分之一的收入來自本業以外的收入，像是供稿、演講或版稅。

小時候家裡是低收入戶，沒有大家趨之若鶩的名校學歷，大學念的還是就業冷門的歷史系。何則文如何靠著自我投資，翻轉自己的人生？

沒錢就想辦法生錢，累積個人優勢

「我不會因為覺得家裡沒錢，就限制住自己。沒有錢，就想辦法生錢，」何則文說。家裡經濟狀況不好，讓何則文很小就知道優勢要靠自己創造。

生性節省的他，到大學還在穿國中時代的外套，即使已經年薪兩百萬，他多數的衣服仍然都是平價的快時尚品牌。

但何則文很捨得為學東西花錢，不斷在能力帳戶上投資，成為他進入知名企業任職的敲門磚。

借錢不是壞事，投資對了能得到更多

大學畢業後，他先是在教育部做人事行政的約聘工作，半年後就去報考外貿協會培訓經貿人才的國企班，兩年培訓要自費50萬。

他評估，如果不投資，以自己的學歷，一個月最多領3～4萬塊，根本沒辦法給家裡好的支持。因此他義無反顧，跟親戚借了一筆錢，決心要往海外發展。

後來進入鴻海海外事業部門擔任人資。因為受到主管賞識，一年之後升任新部門的課長，負責人力資源的整合行銷，年薪破百萬，讓他50萬元的學費很快就回本。

設定目標，勇於克服挑戰

「我不會因為現況而限制未來想做的事。」他鼓勵年輕人勇敢做夢，如果現況跟目標有距離，這個差距就是要努力的項目。

喜歡寫作和分享的他，在職期間就開始用筆和演講，開拓出自己的業外收入。累積出知名度之後，他獲得許多企業演講或課程邀約，近期也開設了線上課程，每年的業外收入大約有50～60萬。

2020年10月，他成立自己的公司，一個多月後離開原本人資經理的正職，專心投入職涯教育事業，幫助年輕人實現自己理想中的生涯。何則文認為，重點是要會運用財富，為自己創造更多價值，「只要當你創造出良善的影響，不同的帳戶都會有所進帳。」

【全文未完，完整內容請見《Cheers》232期，網址http://www.cheers.com.tw/article/

article.action?id=5098770】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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