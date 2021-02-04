用60萬買下班後5千小時 創造「單位時間價值」極大化

【文／陳建銘 圖／廖祐瑲】

「我人生最值得的投資，是環境。」以「Mr. Market市場先生」為名活躍在理財投資圈子，33歲的財經作家許繼元認為，2013年開始下班後都泡在咖啡廳，是他人生中最有價值的投資。

只要搜尋理財、投資的關鍵字，Google搜尋首頁多半能看到「市場先生」的網站文章，這是許繼元在咖啡廳默默筆耕的成果。30歲時，他更靠著網站廣告收益達成財務自由的目標。

從本來是個「理財小白」，到終於實踐財務自由，許繼元的祕訣與一句話分不開：「賣一段時間給自己」。

富人用錢買時間，窮人用時間換錢

2016年，許繼元發表〈年輕人，你還在用時間換金錢？〉一文，分析窮人與富人的不同思維。

窮人習慣用時間、勞力換錢，但富人懂得用錢買時間、找資源。窮人只顧著看手上的「有限條件」，富人卻能著眼於想創造的「無限可能」。

兩種心態的差異，決定了迥然不同的結果。實際應用在人生上，許繼元認為，當然應該學習富人，把目標設定下來，並且想方設法完成。

提升你能創造的「單位時間價值」

以最簡單的概念「時薪」作為「單位時間價值」的指標，如何提升自己的「單位時間價值」？

最初，他認為要透過投資。2010〜2011年，他每天花在看盤、研究的時間都在8～12小時。市場沒有虧待許繼元，只是，再算下去，他並不滿意這個結果。因為許繼元意識到，若換成「單位時間價值」，1年花費3,000小時，用10萬元多賺了5萬元，時薪大概16塊多。

2014年台股劇烈震盪，高風險的資產配置宛如在鋼絲上搖擺。

為此，許繼元選擇轉移資金部位到相對低風險的標的，將高槓桿倍數的期貨調整為投資部位的20％，其餘再放入長期持有的台股，並試著尋找還有沒有其他被動收入來源。

這時候，許繼元赫然發現，原來他手邊就有一座自己花費數年挖出來的礦山。

個人品牌網站從單純分享到有實際收益

這座礦山是許繼元2013年開設的「Mr. Market市場先生」網。透過SEO分析工具ahrefs觀察「Mr. Market市場先生」網站，目前每月自然流量平均有64萬，2020年下半年，更是平均達80萬。

他怎麼做到的？回到「我最有價值的投資是環境」這句話，許繼元解釋，他不像普通上班族一下班就選擇放鬆、娛樂，他每天晚上都前往咖啡館， 8年下來，許繼元估計，大概貢獻給咖啡店60萬元營收，但以這筆錢買下自己下班後的時間，約5,000小時，打造出「Mr. Market市場先生」的事業，投資報酬率卻比過去任何一項投資都高。

對於如何「用錢買時間」、「設定目標、然後達成」的富人思維，他也用自己的經歷，寫出了實踐版。

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