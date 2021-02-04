【文／沈方正 圖／unsplash】

2021 年，絕對是想法需要重新開機（reset）的一年。

一場新冠肺炎疫情改變了我們對許多事的認知，例如對國際政治的理解。歐洲和美國是我們印象中的先進國家，但他們在疫情肆虐下的手足無措，令人意外，反而是台灣作為防疫資優生，展現了讓世界刮目相看的表現。

這個疫後的世界，已和過去截然不同，當然，也改變了許多人的人生。然而共通的一點都是：新的一年帶來的，是一個預料之外的開頭。

不要灰心喪志與畫地自限

怎麼面對這一切？我的建議是，從以下幾個面向來思考。

第一、如果你的工作受影響，甚至失去工作，該怎麼辦？

畢竟，觀光旅遊業首當其衝，在我身邊有很多這樣的工作者。我想對大家說的是，不要灰心喪志，服務業的經驗，例如見多識廣、觀察力敏銳，都是非常好的經驗資產。當大家不能出國，眼光從國外轉到國內時，在地旅遊需要有人開發更多素材、或發現台灣的新內容。這時，你是很好的個人平台，無論是自己創業，或是帶領大家去體驗，不妨充分善用自媒體，當中會有很多新機會。

第二，如果你的生活方式必需改變，又該用什麼心態看待？

不少外商目前仍持續採用「遠距工作」模式，如果你必須在家工作，務必要建立更好的自我管理與紀律。若是能藉此提升工作效率或對可運用時間的掌握度，反而對公司、對個人都是雙贏。假使你本來不在台灣，但疫情後回到台灣生活，那改變的力道一定更大。不只是工作上，要重新適應在地的一切，要很有意識地努力，才能減少磨合，重新開始。

你或許會問，那若是第三種，僥倖生活、工作都沒有太大改變，日子和從前一般如常運作，是否就可以暫時循著原路前進？這個時候，你尤其需要擺開過去的包袱，離開舒適圈，立定新志向。

立定新志向，才有新氣象

對這一點，我的感受尤其深刻。經過驚滔駭浪的2020年，我一直在想，要如何歸納出這一年的心得？後來，我找出的答案很簡單，就是拋開一切對「曾經怎麼樣」的眷戀，下定決心從頭來過。

我最近常常跟同仁說的，就是這一次，我們要從追求「量」的增加，轉換到「質」的提升。所以，我的新志向，就是怎麼把握這段時間，帶領團隊，讓台灣觀光產業走出一條不一樣的路。這是我接下來要努力的新目標。

英國前首相邱吉爾曾說過一句名言：「不要浪費任何一個好危機。」確實，危機的另一面，就是成長與歷練。在新的一年，抱持一切重開機的準備，丟掉過往的成見與限制，那麼你會發現，這一年的收穫，將比任何時候都多。

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