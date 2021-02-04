不求賺價差 耐心放著等投報率上升

【文／賴若函 圖／廖祐瑲】

2021年景氣如何？摩根證券預估，今年全球實質國內生產毛額（GDP）將成長5.2％、美國3.3％、歐元區4.7％、新興市場6.8％。隨著5G普及，帶動相關軟硬體、雲端設備及應用、電動車、人工智慧等科技革新，長期成長動能強勁。

這股風潮，才25歲的理財YouTuber李勛，已然掌握。他手上五檔基金，就有兩檔是科技基金，和一檔泛科技類的ETF連結基金，投報率都在10％以上。

李勛創建YouTube頻道“SHIN LI”兩年多，有超過15萬人跟著他學習麻瓜理財法，多數是理財小白、新手投資族。近期他也出新書《25歲存到100萬》分享理財路上的心路歷程。

「投資不是穩賺不賠，我想傳達最重要的觀念是，投資一定要利用自己的閒錢，」李勛強調。

基金三優點：找出適合的標的

比起股票、ETF等投資商品，李勛認為基金的優點有三個，首先是「用較少的錢，做到風險分散」。因為一檔基金裡，會投資的標的不只一種，可以分散風險，用比較少的資金投資多樣標的。當然，若有些基金是集中在固定標的上，風險相對就比較高。

第二個基金的優點，是節省研究時間。「基金是將錢交給專業經理人管理，相對可以花較少時間在研究投資上，」他指出。不過，即使如此，這並不代表投資人不用做功課，還是必須對投資標的有所了解，投資效益才會更高。

最後一個優點，是基金可以投資的標的很廣。李勛指出，基金投資的市場種類之豐富，產品遍布全球，除了不同國家可選擇之外，還能集中更細項的投資題材，像是債券、科技或房地產，是其他投資工具比較難做到的。

市場恐慌時，針對單一投資加碼買進

針對新手，李勛基本上建議定期定額投資就好。但若個人有研究心得，趁著天災人禍，比如疫情後的世界動盪，可以針對單一投資加碼買進。

當市場恐慌時，不妨看作是財富重新分配的契機，此時堅持留在市場，事後往往是有勝率的。

至於近來火紅的ETF，市場也出了很多連結基金。李勛鼓勵讀者，若沒有證券戶頭，可投資連結基金。比起單買ETF更有彈性，不僅免稅，還可以選擇不配息累積型，更容易達到複利效果，是不錯的選擇。

最後，他強調，基金的缺點莫過於交易成本較高，「每檔基金的內扣費用都不同，申購前還是要仔細評估，否則會在無形中被吃掉了報酬。」

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