3個帳戶 設計自己的投資旅程

【文／投資癮 圖／unsplash】

揮別2020年，我們都經歷了很特別的一年。因為疫情，台股市場經歷大震盪，從2020年初的萬點以上，在短短兩個月之內下跌至8,523點，又在8個月之內不斷破歷史新高，並在2020年的最後一天收在14,732點。

很多人沒有見過這種股市震盪，對疫情的恐慌，加上市場訊息雜亂，要整理出一套有效益的投資概念，變得更困難。20年前的金融市場，能快速取得最新消息是優勢，但在這個資訊爆炸的時代，有獨立判斷的能力反而更重要。

因此，我希望分享給讀者一個觀念：要懂得「設計自己的投資遊戲」。

生活開銷基本帳戶：

要投資，也不能勒緊褲帶度日。我建議讀者可先從做好資產配置開始。在我從小資族到全職投資人的歷程中，是這項堅持讓我走到這一步。

首先，我會將銀行帳戶分成三個。第一個帳戶屬於生活開銷基本帳戶。這個帳戶的目的是在「日常開銷上使用」，絕對不要因為過度投資，而將維持生計的資產打亂，所以，我先將這部分獨立出來。扣除第一個帳戶所需要的資金，再將剩餘的收入各分一半，存入第二跟第三個帳戶。

預備金帳戶：

維持生計也要兼顧生活體驗。第二個帳戶則是緊急預備金與旅遊基金。這項資金是為了因應生活的突發事件，像生病、意外事故、買奢侈品、旅行費用及其他一次性的開銷。這筆帳戶的資金可以設定一個金額，達到這個金額後，可先暫停投入，將多餘資金轉去投資帳戶。生計和投資固然不可少，但也不能忘記人生活的意義，不要為了「金錢」，忘記或捨棄了這世界的美好與快樂。

投資帳戶：

做好防守理財，才能進攻投資。第三個帳戶是投資帳戶。只要跟「機率」有關的非現金資產，都可以列入這部分，像股票、基金、債券、儲蓄險、醫療意外險、房地產等。這個帳戶的主要用途，是讓自己增加財務知識，並且有機會更快累積資產。

分三個主要帳戶的目的，是為了把生活與投資區分開來，即使投資帳戶賠錢，也不該影響原有的生活。如果賺錢，代表你的方法對了，那就繼續發展到一個你認為滿意的數字就行。在這過程中，你也會學習到設計自己的投資遊戲。

帳戶區分能讓你更有餘力去「開源」，不會過度擔心資產淨值變動擾亂生活。我們這個世代，開源重於節流，在基本薪資只能「微調」的情況下，小資族還需面臨通貨膨脹的挑戰，所以先把防守「理財」做好，剩下心力才能好好進攻「投資」。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》232期，網址http://www.cheers.com.tw/article/

article.action?id=5098781】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】