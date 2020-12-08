快訊

福灣性騷擾雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

全球第一位！ 英國90歲奶奶接種新冠疫苗曝心聲

站出來 讓你的色彩在陽光下更耀眼

聯合新聞網 / Cheers

【文／盧智芳　圖／卓杜信】

儘管台灣已堪稱是亞洲對同志最友善的國家，但對許多同志來說，公開自己的身分認同，仍是件極不容易的事。

47歲的何盈德是台灣第一個公開出櫃的大型企業總經理。比起擔心反同人士杯葛，何盈德看到的是，一個自由、多元與打破框架的友善職場，才是新世代追求與認可的價值。

什麼階段你意識到自己的「不一樣」？

很早。小時候別人玩扮家家酒時，我喜歡的就是「救公主」。真正知道，是到國中青春期時，我在國中非常挫折，我不喜歡自己的身體，我覺得我好像生錯軀殼了。

不過，有一個人帶給我力量，她是娜拉提洛娃（Martina Navratilova），當年網球的世界冠軍。她的樣子不是典型女性，可是她很有成就。看到她讓我知道，同志並不一定要很悲情、很黑暗，我還是有機會可以出人頭地。

性向對妳的職涯發展有沒有影響？

這倒沒有。我是個滿早就做計畫的人，而且我不急，前10年就算爬得比較慢，也沒有關係。就像我後來走到業務部門，公司一度要拔擢我，但我覺得未來如果要做管理職，勢必要歷練不同部門，所以我跟主管說，我不要升遷，比起往「上」走，我更想往「橫」的走。

身分認同都沒有對妳造成困擾過？

有。我一直到工作以後，才真正能說是喜歡自己。這段掙扎的時間很長。儘管我接納了自己，但我並沒有向所有人坦白。我還是覺得曝光是危險的，沒有安全感。

後來讓妳come out的契機是什麼？

因為我遇到了我的太太。她從來不曾在櫃子裡，也從不覺得有什麼好羞恥的，她就是她。特別她又是在教育現場工作，更覺得自己要站出來，讓那些孩子們有盼望。

誠實是領導的要素，就這樣，我赴中國上任，在中國舉辦的員工大會上，介紹了我的太太。嘩！當時全場都沒有出聲（大笑），我覺得我好像一直在等那一天。

作為管理者，妳又怎麼去落實多元共融的團隊文化？

在每一項職務，我都會告訴大家，我是很民主的老闆，diversity of view（多元觀點）非常重要。這是我的領導強項，當然也跟我的身分有很大關係。另外，我也親自去lead（領導）一些公共議題，像性平教育，我公開表態，在這些事情上沒有什麼好shy的，我希望傳遞給大家正確的訊息。

對於還沒come out的同志，妳會給他們什麼建議？

我會建議，先寫一封長長的信告訴父母，告訴他們，你是什麼時候知道的，你經歷了什麼，過程中的感受是什麼，對未來的計畫又是什麼。你不講沒有人會知道。寫信的好處，是可以讓父母一直看，他可以想辦法慢慢拼湊出你經歷過的一切，慢慢去消化。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》231期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5098267】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

新的一年又將來臨，很多人正準備設定2021年的目標。不過，仔細想想，你今年的目標達到了嗎？美國有一項統計，有一半的成年人會設定新年目標，但半年後，就有61％的人放棄了。大部分放棄的理由都是「太忙了，沒空」，美好的新年計畫就這樣無限期延宕下去……。想擺脫宿命，或許你會想到用最近很熱門的子彈筆記術，來鞭策自己，但一種新筆記術已默默在法國誕生，而且比子彈筆記更容易學習，幾乎人人都能做到，幫你終止拖延症，引導你達成心中的想望。

用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

在18小時內，完成東京、波士頓、柏林、倫敦、芝加哥、紐約等世界六大馬拉松，寫下台灣人完成六馬最快紀錄的電通安吉斯集團安納特總經理王冠翔，堪稱是「台灣最速總經理」，他靠自己摸索出一套完整的「能量管理術」，透過大量有意識地自我訓練，不但寫下運動史上的光榮戰績，更帶領團隊高效工作，究竟他如何做到？

在走路中吸吐角色靈魂

今年新科金鐘獎視帝姚淳耀熱愛演戲，熬了十多年，終於以《鏡子森林》社會線記者一角，擊敗呼聲高的許光漢、張孝全，奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎。私底下的姚淳耀個性一派認真、靦腆，和演員身分反差最大的個人特色，是「規律生活」。

克服心魔這樣做！創建全新的自己

今年新科金鐘獎視帝姚淳耀熱愛演戲，熬了十多年，終於以《鏡子森林》社會線記者一角，擊敗呼聲高的許光漢、張孝全，奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎。私底下的姚淳耀個性一派認真、靦腆，和演員身分反差最大的個人特色，是「規律生活」。

用求知取代物欲的減法生活

所謂的減法生活，對蔡燦得來說，就是「任何事都不要太複雜、不浪費錢，生活更輕鬆」。

跟著5個國外名人打造生活好習慣

養成好的生活習慣可以讓身體更健康，也能讓心靈較不易受外界左右，一起來看五個歐美名人是如何維持他們的好習慣吧！

後疫情時代哪些人才最搶手？

在疫情的影響下，求職生態改變了不少，數百萬個工作也消失不見、或是轉換型態，該怎麼在這個時代立足？

站出來 讓你的色彩在陽光下更耀眼

47歲的何盈德是台灣第一個公開出櫃的大型企業總經理，她在今年10月31日的台北同志大遊行中，站上第一線帶隊，還動員將近50位志工全程參與。

Google台灣前董事總經理簡立峰：就算沒有出過國 在台灣也能做國際的事

Google台灣前董事總經理簡立峰表示，只要抓住中文、英文兩種語言優勢，加上運用網路，連結同溫層以外的群體，就有機會做全世界的生意。

心理學作家劉軒：我們的注意力 要留給值得的事物

擁有美國哈佛大學心理學學士、教育學院心理學碩士學歷的劉軒，致力於推廣「實用、生活化的積極心理學」，幫助人們在忙碌、快速的社會中，找回幸福人本。

台大教授葉丙成：人生停滯不前時 最好的解方是找回好奇心

很多上班族覺得困於現狀、動彈不得，看著自己黃金歲月一點一滴流逝，不知道怎麼辦？想改變現狀，最好的解藥是好奇心，並永遠勇於嘗試。

外商李奧貝納CEO黃麗燕：創造自己的品牌力 那是年輕人不會貶值的資產

黃麗燕觀察，年輕人缺乏的，是一個化挑戰為能量，從承受環境打擊的被動思考，轉換為尋找機會、主動突圍的積極心態。

熱門新聞

後疫情時代哪些人才最搶手？

比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

跟著5個國外名人打造生活好習慣

用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

在走路中吸吐角色靈魂

克服心魔這樣做！創建全新的自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。