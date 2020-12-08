站出來 讓你的色彩在陽光下更耀眼

【文／盧智芳 圖／卓杜信】

儘管台灣已堪稱是亞洲對同志最友善的國家，但對許多同志來說，公開自己的身分認同，仍是件極不容易的事。

47歲的何盈德是台灣第一個公開出櫃的大型企業總經理。比起擔心反同人士杯葛，何盈德看到的是，一個自由、多元與打破框架的友善職場，才是新世代追求與認可的價值。

什麼階段你意識到自己的「不一樣」？

很早。小時候別人玩扮家家酒時，我喜歡的就是「救公主」。真正知道，是到國中青春期時，我在國中非常挫折，我不喜歡自己的身體，我覺得我好像生錯軀殼了。

不過，有一個人帶給我力量，她是娜拉提洛娃（Martina Navratilova），當年網球的世界冠軍。她的樣子不是典型女性，可是她很有成就。看到她讓我知道，同志並不一定要很悲情、很黑暗，我還是有機會可以出人頭地。

性向對妳的職涯發展有沒有影響？

這倒沒有。我是個滿早就做計畫的人，而且我不急，前10年就算爬得比較慢，也沒有關係。就像我後來走到業務部門，公司一度要拔擢我，但我覺得未來如果要做管理職，勢必要歷練不同部門，所以我跟主管說，我不要升遷，比起往「上」走，我更想往「橫」的走。

身分認同都沒有對妳造成困擾過？

有。我一直到工作以後，才真正能說是喜歡自己。這段掙扎的時間很長。儘管我接納了自己，但我並沒有向所有人坦白。我還是覺得曝光是危險的，沒有安全感。

後來讓妳come out的契機是什麼？

因為我遇到了我的太太。她從來不曾在櫃子裡，也從不覺得有什麼好羞恥的，她就是她。特別她又是在教育現場工作，更覺得自己要站出來，讓那些孩子們有盼望。

誠實是領導的要素，就這樣，我赴中國上任，在中國舉辦的員工大會上，介紹了我的太太。嘩！當時全場都沒有出聲（大笑），我覺得我好像一直在等那一天。

作為管理者，妳又怎麼去落實多元共融的團隊文化？

在每一項職務，我都會告訴大家，我是很民主的老闆，diversity of view（多元觀點）非常重要。這是我的領導強項，當然也跟我的身分有很大關係。另外，我也親自去lead（領導）一些公共議題，像性平教育，我公開表態，在這些事情上沒有什麼好shy的，我希望傳遞給大家正確的訊息。

對於還沒come out的同志，妳會給他們什麼建議？

我會建議，先寫一封長長的信告訴父母，告訴他們，你是什麼時候知道的，你經歷了什麼，過程中的感受是什麼，對未來的計畫又是什麼。你不講沒有人會知道。寫信的好處，是可以讓父母一直看，他可以想辦法慢慢拼湊出你經歷過的一切，慢慢去消化。

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