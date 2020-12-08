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後疫情時代哪些人才最搶手？

聯合新聞網 / Cheers

【文／陳永信編譯 圖／unsplash.com】

2020年突如其來的新冠肺炎疫情，讓人們的衛生意識、社會環境，以及工作模式都出現了不少轉變。

全球顧問公司麥肯錫在今年6月發布的〈後疫情勞動力報告〉（What 800 executives envision for thepostpandemic workforce）裡，訪問全球800位企業高階主管，詢問他們在疫情過後，職場的新趨勢為何？哪些人才又將成為新寵兒？

趨勢1：遠距工作成常態，管理和協調工作挑戰大

為了防止疫情擴大，今年不少企業都實施在家工作的模式。有些公司管理層擔心員工的生產力會受影響，不過，事實證明生產力不但不會降低，更可以有效節省公司成本。這為管理層帶來新挑戰：公司需要重新檢視工作架構，考量哪些職位適合遠距工作，以及如何管理和協調。

趨勢2：數位轉型加速，須保障隱私和網路安全

疫情爆發以來，大眾的消費模式因為人與人間必須保持社交距離，產生巨大變化。網購平台及電子支付興起，也帶動企業加速數位化的轉型。不過，科技的普及也會衍生其他問題，例如隱私保護、電腦系統的安全等。所以如何適當應用新科技，也將會是一大考驗。

趨勢3：正職工作減少，兼職與派遣工作反而興起

在疫情發展不明朗下，多數公司在增聘員工上都採取保守態度，或選擇遇缺不補，導致市場空缺減少，甚至長期維持很低的水準。正職的空缺大減，但兼職和派遣工作機會反而有增加的趨勢。

趨勢4：3類人才夯，健康、自動化專業崛起

報告歸納800位企業領導人的結論，發現疫情過後，這3大類人才最搶手。

1. 職場健康與醫護

因為這次疫情快速爆發，擁有足夠的醫護人員，勢必成為各國部署的重點。以醫療領域的新工作機會為例，為預防新傳染病再度出現，加上人口老化帶來的醫護需求，目前政府正在推動「公衛師」證照制度。另外，未來從事醫材設備的人才也有不錯的發展機會。

2.AI與自動化專業

而疫情期間，企業對數位化專業人士求才若渴。其中，雇主最傾向開缺的職務包含自動化與人工智慧人才、顧客數位體驗人才、物聯網人才，以及雲端工程師。各家企業急著數位轉型，連帶產生新興工作機會──「數位行銷」人才，包含近幾年常聽到的社群小編，以及影像美編設計、攝影剪輯、數據分析師、廣告操盤手等，都是未來幾年看俏的新工作機會。

3.人力訓練

近45％企業領導人說，他們預期會增加人力訓練職務，其中最多雇主希望招聘能培養敏捷工作人才的訓練師，其次是數位學習訓練師，以及數位和遠程招聘的人力資源人才。

強化個人競爭力，主動爭取職缺因應變局

進入後疫情時代的工作者應主動爭取因為疫情催生的新工作機會，培養自己具備數位、跨領域的整合能力。

對企業來說，關鍵人才獲取不易，如何找出企業所需的人才技能、留住技能已經提升的員工，絕對是現代企業的最大課題。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》231期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5098265】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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