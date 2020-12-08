跟著5個國外名人打造生活好習慣

【文／廖婉書、金佩瑾 圖／lilyjcollins@instagram、oprah@instagram】

梅伊‧馬斯克：健康飲食計畫給你好精神

特斯拉創辦人伊隆‧馬斯克的母親梅伊‧馬斯克41歲時，因膽固醇過高，開始認真執行健康的飲食計畫。現在就來看看梅伊在著作《女人的計畫》曝光的飲食計畫：

早餐：高纖早餐穀片＋低脂牛奶、咖啡加低脂牛奶和一包代糖

點心：半杯優格、一顆蘋果、一杯紅茶加低脂牛奶和一包代糖

午餐：一杯自己煮的豆子蔬菜湯

一小時後：兩片全麥麵包、兩茶匙奶油、一匙花生醬和萵苣、一罐健怡可樂

一小時後：一顆柳橙

點心：拿鐵加低脂牛奶和一包代糖、一匙堅果

晚餐（18:00）：沙拉（一杯萵苣、一片洋蔥、半顆番茄、四分之一杯鷹嘴豆、一顆水煮蛋、兩盎司鮭魚罐頭、一湯匙葵瓜子、兩湯匙油醋）

點心：一杯低脂牛奶或半杯低脂茅屋起司、12顆葡萄

從飲食計畫看得出來，她少量多餐，會在正餐之間吃些點心，這個方法能避免餓過頭後，下一餐吃得比平常多。

莉莉‧柯林斯：想要好身材，有氧＋無氧運動一起Go

在美劇《艾蜜莉在巴黎》飾演女主角艾蜜莉的莉莉‧柯林斯的外型亮眼。她喜歡＂Body by Simone＂這一套有氧運動，能鍛鍊全身，讓肌肉延伸。莉莉很享受流汗的感覺，她喜歡一個人邊跑步邊聽音樂，還喜歡游泳、上健身房，因為這能讓自己的身體得到不同的鍛鍊，也能訓練平常較少使用到的肌肉群。

歐普拉：冥想讓你的大腦和身體放鬆

「脫口秀女王」歐普拉每天早上會進行一連串的「心靈運動」，透過此運動喚醒身體和心靈。她與醫師Deepak Chopra推出了「21天的冥想體驗」。每天聆聽一個20分鐘的音檔，他們會先花10分鐘帶領你進入冥想，接下來的10分鐘則讓你安靜的冥想，而這個課程會進行21天。

羅伯特‧艾格：早起創意思考，找回思緒主控權

迪士尼執行長的羅伯特‧艾格（Robert Iger）沒有顯赫學歷和家世， 23歲進入ABC電視台時，所有雜事都要包辦。但他也從那時開始養成「早起」的習慣。

縱使現在艾格已「時間自由」，他仍習慣每天4點50分醒來，用早起換來的清晨空檔，能讓人在免於時間壓迫的狀況下，用比較無壓力、有創意的方式思考。

稻盛和夫：每日誠實反省，砥礪更好的自我

被譽為經營之神的稻盛和夫，每天都會站在鏡子前，將前一天發生的事在腦海中回放，思考這天自己是否有讓人感到不愉快？有沒有自私的言行？或是犯了不該犯的錯？

這樣透過反省、找到利他的良善動機，不僅幫助自己重獲經營公司的施力方向，也讓員工產生共鳴，繼續為公司不留餘力地貢獻。

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