用求知取代物欲的減法生活

【文／賴若函 圖／卓杜信】

出道40年，今年45歲，但甜美外表卻讓人直呼凍齡20歲的蔡燦得，拍照換裝時，笑稱自己凡是脫下來的鞋子都不能放地上，會放在鞋架、甚至抽屜裡的她，愛惜物品的背後原因，是「我所有的東西就是用到壞！」

蔡燦得曾在台灣的網站撰寫專欄，主題「減法生活」正如她近年的人生態度：放下物質享受，在理財、治裝、買房、甚至搬家上，和演藝圈繁複華麗的生態背道而馳，夠用就好。

她自承：「欲望會有一些出口，但對我來說，這些出口不是購物，而是找尋問題的源頭。」例如「消水腫」幾乎是所有女人的課題，但面對問題，她不是去買消水腫的保健食品、保養品，而是買了日本自律神經權威醫師小林弘幸的書，仔細研究人體機制運作的原理。

近年她想要買房子，是因算了一下發現比租屋划算，很認真地去上了各種相關課程，享受把所有建案走一遍的過程。

蔡燦得在學習買房知識的過程中，也釐清自己的理財觀念，興奮地分享：「不要以為不辦信用卡是好事，重點是要準時還款。這樣的信用紀錄，比有些人把錢存在家中，沒有金流更好。」

衡量時間和實用度，只買需要的東西

在理財上，蔡燦得同樣秉持減法思維，不投資複雜的金融產品，但一定記帳。「不是說一定要省到不行，只是不要花冤枉錢，」她說。

平均2～3年就會搬一次家的她，過去曾經為了新廚房，買了各種廚具、杯盤，後來意識到自己真的不愛下廚，於是看到任何可愛的鍋碗瓢盆，也會告訴自己：「不需要。」但她也補充，自己不是過得很苦、很省，只是想把時間、金錢發揮到最大值。

記帳讓花錢概念化，從小事獲得滿足

減法生活，捨去非必要的事物，該投入的卻也不能省，蔡燦得的貓都是認養來的，也決心要給牠們好的生活品質，該花的就不手軟。例如，7隻貓每個月的飲食基本開銷，就要新台幣2萬多元。但是她笑言，「養貓，牠給你的快樂、幸福感卻是延續的。」

從被物欲追著跑的加法人生到減法生活，對蔡燦得來說，關鍵是2012年主持了三立的行腳節目《愛玩客》，節目過程中，她認識了很多背包客，因拍攝到處旅行，人生觀也被影響。外景節目拍攝時，沒有貼身助理，她事前打包時，就不斷練習減少內容物，後來「只帶防曬潤色乳和唇膏，因為我觀察過了，鏡頭上其實看不太出來。」

步入中年，打破「由儉入奢易、由奢入儉難」定律的蔡燦得，在「減法生活」養成的各種習慣，讓她為小事滿足，用求知的好奇心餵養欲望，不花大錢，卻擁有自在充實的人生。

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