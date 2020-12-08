快訊

福灣性騷擾雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

全球第一位！ 英國90歲奶奶接種新冠疫苗曝心聲

用求知取代物欲的減法生活

聯合新聞網 / Cheers

【文／賴若函　圖／卓杜信】

出道40年，今年45歲，但甜美外表卻讓人直呼凍齡20歲的蔡燦得，拍照換裝時，笑稱自己凡是脫下來的鞋子都不能放地上，會放在鞋架、甚至抽屜裡的她，愛惜物品的背後原因，是「我所有的東西就是用到壞！」

蔡燦得曾在台灣的網站撰寫專欄，主題「減法生活」正如她近年的人生態度：放下物質享受，在理財、治裝、買房、甚至搬家上，和演藝圈繁複華麗的生態背道而馳，夠用就好。

她自承：「欲望會有一些出口，但對我來說，這些出口不是購物，而是找尋問題的源頭。」例如「消水腫」幾乎是所有女人的課題，但面對問題，她不是去買消水腫的保健食品、保養品，而是買了日本自律神經權威醫師小林弘幸的書，仔細研究人體機制運作的原理。

近年她想要買房子，是因算了一下發現比租屋划算，很認真地去上了各種相關課程，享受把所有建案走一遍的過程。

蔡燦得在學習買房知識的過程中，也釐清自己的理財觀念，興奮地分享：「不要以為不辦信用卡是好事，重點是要準時還款。這樣的信用紀錄，比有些人把錢存在家中，沒有金流更好。」

衡量時間和實用度，只買需要的東西

在理財上，蔡燦得同樣秉持減法思維，不投資複雜的金融產品，但一定記帳。「不是說一定要省到不行，只是不要花冤枉錢，」她說。

平均2～3年就會搬一次家的她，過去曾經為了新廚房，買了各種廚具、杯盤，後來意識到自己真的不愛下廚，於是看到任何可愛的鍋碗瓢盆，也會告訴自己：「不需要。」但她也補充，自己不是過得很苦、很省，只是想把時間、金錢發揮到最大值。

記帳讓花錢概念化，從小事獲得滿足

減法生活，捨去非必要的事物，該投入的卻也不能省，蔡燦得的貓都是認養來的，也決心要給牠們好的生活品質，該花的就不手軟。例如，7隻貓每個月的飲食基本開銷，就要新台幣2萬多元。但是她笑言，「養貓，牠給你的快樂、幸福感卻是延續的。」

從被物欲追著跑的加法人生到減法生活，對蔡燦得來說，關鍵是2012年主持了三立的行腳節目《愛玩客》，節目過程中，她認識了很多背包客，因拍攝到處旅行，人生觀也被影響。外景節目拍攝時，沒有貼身助理，她事前打包時，就不斷練習減少內容物，後來「只帶防曬潤色乳和唇膏，因為我觀察過了，鏡頭上其實看不太出來。」

步入中年，打破「由儉入奢易、由奢入儉難」定律的蔡燦得，在「減法生活」養成的各種習慣，讓她為小事滿足，用求知的好奇心餵養欲望，不花大錢，卻擁有自在充實的人生。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》231期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5098270】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

新的一年又將來臨，很多人正準備設定2021年的目標。不過，仔細想想，你今年的目標達到了嗎？美國有一項統計，有一半的成年人會設定新年目標，但半年後，就有61％的人放棄了。大部分放棄的理由都是「太忙了，沒空」，美好的新年計畫就這樣無限期延宕下去……。想擺脫宿命，或許你會想到用最近很熱門的子彈筆記術，來鞭策自己，但一種新筆記術已默默在法國誕生，而且比子彈筆記更容易學習，幾乎人人都能做到，幫你終止拖延症，引導你達成心中的想望。

用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

在18小時內，完成東京、波士頓、柏林、倫敦、芝加哥、紐約等世界六大馬拉松，寫下台灣人完成六馬最快紀錄的電通安吉斯集團安納特總經理王冠翔，堪稱是「台灣最速總經理」，他靠自己摸索出一套完整的「能量管理術」，透過大量有意識地自我訓練，不但寫下運動史上的光榮戰績，更帶領團隊高效工作，究竟他如何做到？

在走路中吸吐角色靈魂

今年新科金鐘獎視帝姚淳耀熱愛演戲，熬了十多年，終於以《鏡子森林》社會線記者一角，擊敗呼聲高的許光漢、張孝全，奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎。私底下的姚淳耀個性一派認真、靦腆，和演員身分反差最大的個人特色，是「規律生活」。

克服心魔這樣做！創建全新的自己

今年新科金鐘獎視帝姚淳耀熱愛演戲，熬了十多年，終於以《鏡子森林》社會線記者一角，擊敗呼聲高的許光漢、張孝全，奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎。私底下的姚淳耀個性一派認真、靦腆，和演員身分反差最大的個人特色，是「規律生活」。

用求知取代物欲的減法生活

所謂的減法生活，對蔡燦得來說，就是「任何事都不要太複雜、不浪費錢，生活更輕鬆」。

跟著5個國外名人打造生活好習慣

養成好的生活習慣可以讓身體更健康，也能讓心靈較不易受外界左右，一起來看五個歐美名人是如何維持他們的好習慣吧！

後疫情時代哪些人才最搶手？

在疫情的影響下，求職生態改變了不少，數百萬個工作也消失不見、或是轉換型態，該怎麼在這個時代立足？

站出來 讓你的色彩在陽光下更耀眼

47歲的何盈德是台灣第一個公開出櫃的大型企業總經理，她在今年10月31日的台北同志大遊行中，站上第一線帶隊，還動員將近50位志工全程參與。

Google台灣前董事總經理簡立峰：就算沒有出過國 在台灣也能做國際的事

Google台灣前董事總經理簡立峰表示，只要抓住中文、英文兩種語言優勢，加上運用網路，連結同溫層以外的群體，就有機會做全世界的生意。

心理學作家劉軒：我們的注意力 要留給值得的事物

擁有美國哈佛大學心理學學士、教育學院心理學碩士學歷的劉軒，致力於推廣「實用、生活化的積極心理學」，幫助人們在忙碌、快速的社會中，找回幸福人本。

台大教授葉丙成：人生停滯不前時 最好的解方是找回好奇心

很多上班族覺得困於現狀、動彈不得，看著自己黃金歲月一點一滴流逝，不知道怎麼辦？想改變現狀，最好的解藥是好奇心，並永遠勇於嘗試。

外商李奧貝納CEO黃麗燕：創造自己的品牌力 那是年輕人不會貶值的資產

黃麗燕觀察，年輕人缺乏的，是一個化挑戰為能量，從承受環境打擊的被動思考，轉換為尋找機會、主動突圍的積極心態。

熱門新聞

後疫情時代哪些人才最搶手？

比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

跟著5個國外名人打造生活好習慣

用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

在走路中吸吐角色靈魂

克服心魔這樣做！創建全新的自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。