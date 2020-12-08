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克服心魔這樣做！創建全新的自己

聯合新聞網 / Cheers

【文／伍芬婕　圖／pexels.com】

近年專門研究習慣和生產力的作者指出，專注養成習慣的過程，遠比訂立計畫重要。2019年出版就登上台灣各大暢銷書排行榜的《原子習慣》，作者詹姆斯・克利爾（James Clear）指出，與其不斷強調目標設定，在生活中建立「能不斷重複新行為」的系統，更有可能達到想要的成果。

《Cheers》雜誌為你整理出5個步驟，幫助你破除心魔，建立好習慣。

STEP1：聚焦在想要成為的新角色

要戒除壞習慣，最好的方式就是創造新的好習慣。《原子習慣》一書提到，改變自己的身分認同，是創造行為改變的方法。多數人要改變行為時，常把焦點放在「不做什麼」或「堅持做什麼」，像是不抽煙，或照某種方法飲食就會瘦，然而，這些方法都不如「認為自己是怎麼樣的人」來的有效和持久。

STEP2：把習慣變少且縮小

為了避免過分消耗意志力，最好每次鎖定1～2個新習慣，才不會讓自己太快放棄。比如，若白天容易精神不濟，是因為太晚睡，就要檢視晚睡的原因。

假設發現是因為睡前滑手機，那麼就要把「一個睡前好習慣」當成嘗試方向，一次只需要專注在1～2個關鍵的小習慣，會比較容易執行。

STEP3：為好習慣預先做前置作業

讓行為變得容易的「前置作業」或事前準備，是減少新習慣摩擦力的一大妙方。例如，在去健身房的前一天晚上，先把運動的衣服準備好，放到袋子裡，隔天出門直接帶著走，就比較不會因為「怕麻煩」而選擇不去運動。

STEP4：減少環境中的誘因

養成新習慣的時候，常常需要面對環境帶來的影響，這時候有3種方法可以採用。

第一種是請周遭的人協助。例如，告訴會吃宵夜的伴侶，自己想要戒吃宵夜，請對方之後不需要多煮一份。

第二種則是有意識的把自己抽離原有環境，像是提早上床睡覺、避免吃宵夜，就是延伸既有習慣，隔離誘惑的方式。

第三種方法，是加入一個把新習慣視為常態的群體，利用群體的力量，讓自己跟著做。

STEP5：不斷覺察、微調行動

習慣是已經變成「自動駕駛模式」的行為，因此，改變習慣的一大挑戰，是讓自己對特定行為的無意識變得有意識。

習慣養成需要時間，過程中需要不斷嘗試和修正，帶著實驗、不斷優化的「過程」導向心態，就能幫助自己走得更遠。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》231期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5098275】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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