在走路中吸吐角色靈魂

【文／賴若函 圖／卓杜信】

36歲的姚淳耀熱愛演戲，雖然曾得到2016年金鐘獎行腳節目主持人獎，但是在戲劇本業，卻到2020年才終於以《鏡子森林》社會線記者一角，擊敗呼聲高的許光漢、張孝全，奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎。

和大銀幕多變形象不同，私底下的姚淳耀個性一派認真、靦腆，和演員身分反差最大的個人特色，是「規律生活」。

「高中時我就喜歡讀村上春樹，知道他是很規律的人，」姚淳耀以他為人生典範之一。他幾十年來的寫作生涯，保持固定聽爵士樂、看電影、早起、跑步的習慣、學習各種養生之道。

固定每日作息，海量觀影和閱讀

如今作為職業演員，姚淳耀多數時間，還是過著每天8～9點間起床，喝水、做伸展運動；午睡後，根據片單看電影；以半小時為單位，一天讀4本書的頻率看書；晚上則主要是聚餐、放鬆的時間，並在午夜12點前就寢。

「今年年初我的計畫，是要看坎城電影100部，目前達成了一半。」雖然進度落後，但姚淳耀花了2～3週，在通勤的零碎時間，把70部短片統統看完，海納百川的腳步未停下過。

散步為靜心，細品從角色到對白的心境

「我需要一到兩個月入戲的時間，如果準備不足，會慌張，」姚淳耀說。他會在散步中，揣摩角色的步伐，重新調整身體重心，讓自己習慣角色的樣子。

「對我來說，散步是一種身體活動的方式，也像靜坐，甚至在過程中降低煩惱、舒緩心情。」他在散步時，就去深思劇中角色，透過在日常散步的積累，吸吐角色靈魂，真正到了現場拍攝，風很強、又很冷，無法想太多，就自然流露出那個情緒了。

原型食物全上桌，只為讓身體零負擔

在「規律生活」這件事上，姚淳耀對食物的堅持，一樣展露無遺。「吃原型食物，對身體好，也是為了表演要有的節制。」姚淳耀喜歡維持身體紀律，不允許人工添加物增加身體負擔。

不過多年來，過慣規律日子的他，明年對自己的期待，卻是「打破自己的規律」。譬如這次為了《親愛的房客》看了登山的書籍，他想挑戰輕裝登山；身旁有朋友談論自由潛水的樂趣，也驅使他腦中進行一場「跟規律的打架」。

雖然喜歡規律生活，但渾身表演魂的他，總歸一句：「如果是對表演工作有幫助的，我都想去嘗試。」

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