用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

【文／吳佩旻 圖／王冠翔提供】

任職於全台最大的傳播行銷公司，電通行銷傳播集團安浦菲兼安納特總經理王冠翔在繁忙的工作之餘，卻能幾乎每晚12點半前就寢，並維持每週5天運動不間斷，最大的關鍵，在於他懂得將壓力化為動力，並隨時分配好做事節奏。

擁有台灣人少見的世界六大馬獎牌，王冠翔從馬拉松賽事累積的，不只是翻山越嶺、一次次戰勝自我的偉大戰績，更重要的，是找到生活中做每件事的「最佳配速」。

最佳配速：善用零碎時間充電

對比一般經理人歷經一整天的會議疲勞轟炸後，身心容易被榨乾，導致工作效率不佳，王冠翔卻很懂得善用工作間的空檔休息，充飽電後再戰下一場。

他認為，身體是一切能量的基礎，要維持身體能量，就須嚴格把關「運動」、「飲食」及「睡眠」。

因此，每週他會堅持運動5天，在飲食上，控制一餐只吃7～8分飽，以避免吃完飯昏昏欲睡，維持最佳的身體機能。

抓漏哲學：訓練會找問題源頭

除此之外，王冠翔發現，許多工作上的困難與挫折，背後其實都潛藏情緒問題，因此他遇到工作瓶頸時，首重「釐清問題的源頭」。

他鼓勵員工在遇到困難時，先釐清問題的根源，評估若無法自己解決，再反映給團隊或請求長官協助，讓大家一同來解決難題。

王冠翔指出，克服挫折後，要進一步超越自我，達成理想目標，就進入「鍛鍊心智」的階段。

只要專注於實踐階段性的小目標，過一段時間回頭看，就會發現距離最終目標也不遠了。

50＋1法則：擴大影響力，專注前置作業

身為管理人，他必須設法讓符合企業價值的員工超過半數，「當100人裡頭，有51個人都有同樣的理念，就容易影響更多人，朝著同一個目標前進。」

他指出，許多人在看馬拉松比賽時，只會關注當下成敗，但其實背後的訓練才是關鍵。同樣的道理套用在工作上，若前置作業做得齊全，當累積一定的經驗值後，就會發現正式比賽的成績跟想像不會有太大落差。

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