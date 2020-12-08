比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

【文／陳永信編譯 圖／unsplash.com】

你是否曾經有過這樣的經驗：努力工作一整天，但在一天結束後，覺得沒什麼進展？這是因為你把時間花在不正確的地方，即使投入了大把心力，進度還是沒辦法趕上。想要有效率，必須有一個確切目標、制定行動計畫、定期檢討。另外，發展動機也是不可缺的一環。

M3筆記能幫助你設定目標、定期檢視，並挖掘你內心真正的動機。而且，這個方法建立在獎勵與點數的機制上，讓你在整個過程中，都一直保持達標的欲望。

這個方法適用於任何目標，諸如創業、減重、讀書計畫、投資理財等。只要5步驟，你就能規劃新年目標，有效率達標。

Step1：找出可行目標

找尋目標的原則很簡單，先思考長程的目標是什麼，再想想如果要達到這個結果，短程、中程要付出哪些努力，就可以制定出短程、中程目標。

切記，絕不能好高鶩遠，這些目標須有可行性。最重要的是，一定要找出自己想完成這個目標的真正動機，如此才有實踐的動力。胡亂選定目標而沒有足夠的動力，只會半途而廢。

Step2：分割目標，確立任務

目標要像俄羅斯娃娃一樣做階段分解，將主目標區分成好幾個次目標、決定優先順序，在3個月內達成。以一週為單位，每週3個目標，每天3項任務，每項任務都要規劃實踐時間，加總不能超過兩小時。

Step3：建立同好俱樂部

3人成團，互相支持，匯集正能量，一起成為贏家。因為做任何事，只要有同伴就能彼此支持、激勵，更快達到目標。找到跟你一樣想要前進並且實現夢想的人，相約每週一起聚會，給成績最好的人打分數。如果一星期見一次太頻繁，也可以選擇一個月見一次。

Step 4：照表操課

在這3個月內，每天按計畫執行，並用5分鐘來計劃每天要做的事，分出輕重緩急，不能延誤。

Step 5：檢視成果，進步就獎勵

每週結束後，填寫兩頁成績單檢視成果，畫出成功曲線，觀察自己的進步軌跡，並獎勵自己，再選出下一週要達成的目標。而養成正常睡眠、飲食、運動的好習慣，則能幫你堅持下去。

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