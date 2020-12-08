快訊

福灣性騷擾雪球持續炸！嵜本、乖乖、Mister Donut全下架

全球第一位！ 英國90歲奶奶接種新冠疫苗曝心聲

比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

聯合新聞網 / Cheers

【文／陳永信編譯　圖／unsplash.com】

你是否曾經有過這樣的經驗：努力工作一整天，但在一天結束後，覺得沒什麼進展？這是因為你把時間花在不正確的地方，即使投入了大把心力，進度還是沒辦法趕上。想要有效率，必須有一個確切目標、制定行動計畫、定期檢討。另外，發展動機也是不可缺的一環。

M3筆記能幫助你設定目標、定期檢視，並挖掘你內心真正的動機。而且，這個方法建立在獎勵與點數的機制上，讓你在整個過程中，都一直保持達標的欲望。

這個方法適用於任何目標，諸如創業、減重、讀書計畫、投資理財等。只要5步驟，你就能規劃新年目標，有效率達標。

Step1：找出可行目標

找尋目標的原則很簡單，先思考長程的目標是什麼，再想想如果要達到這個結果，短程、中程要付出哪些努力，就可以制定出短程、中程目標。

切記，絕不能好高鶩遠，這些目標須有可行性。最重要的是，一定要找出自己想完成這個目標的真正動機，如此才有實踐的動力。胡亂選定目標而沒有足夠的動力，只會半途而廢。

Step2：分割目標，確立任務

目標要像俄羅斯娃娃一樣做階段分解，將主目標區分成好幾個次目標、決定優先順序，在3個月內達成。以一週為單位，每週3個目標，每天3項任務，每項任務都要規劃實踐時間，加總不能超過兩小時。

Step3：建立同好俱樂部

3人成團，互相支持，匯集正能量，一起成為贏家。因為做任何事，只要有同伴就能彼此支持、激勵，更快達到目標。找到跟你一樣想要前進並且實現夢想的人，相約每週一起聚會，給成績最好的人打分數。如果一星期見一次太頻繁，也可以選擇一個月見一次。

Step 4：照表操課

在這3個月內，每天按計畫執行，並用5分鐘來計劃每天要做的事，分出輕重緩急，不能延誤。

Step 5：檢視成果，進步就獎勵

每週結束後，填寫兩頁成績單檢視成果，畫出成功曲線，觀察自己的進步軌跡，並獎勵自己，再選出下一週要達成的目標。而養成正常睡眠、飲食、運動的好習慣，則能幫你堅持下去。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》231期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5098285】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

新的一年又將來臨，很多人正準備設定2021年的目標。不過，仔細想想，你今年的目標達到了嗎？美國有一項統計，有一半的成年人會設定新年目標，但半年後，就有61％的人放棄了。大部分放棄的理由都是「太忙了，沒空」，美好的新年計畫就這樣無限期延宕下去……。想擺脫宿命，或許你會想到用最近很熱門的子彈筆記術，來鞭策自己，但一種新筆記術已默默在法國誕生，而且比子彈筆記更容易學習，幾乎人人都能做到，幫你終止拖延症，引導你達成心中的想望。

用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

在18小時內，完成東京、波士頓、柏林、倫敦、芝加哥、紐約等世界六大馬拉松，寫下台灣人完成六馬最快紀錄的電通安吉斯集團安納特總經理王冠翔，堪稱是「台灣最速總經理」，他靠自己摸索出一套完整的「能量管理術」，透過大量有意識地自我訓練，不但寫下運動史上的光榮戰績，更帶領團隊高效工作，究竟他如何做到？

在走路中吸吐角色靈魂

今年新科金鐘獎視帝姚淳耀熱愛演戲，熬了十多年，終於以《鏡子森林》社會線記者一角，擊敗呼聲高的許光漢、張孝全，奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎。私底下的姚淳耀個性一派認真、靦腆，和演員身分反差最大的個人特色，是「規律生活」。

克服心魔這樣做！創建全新的自己

今年新科金鐘獎視帝姚淳耀熱愛演戲，熬了十多年，終於以《鏡子森林》社會線記者一角，擊敗呼聲高的許光漢、張孝全，奪得金鐘獎戲劇節目男主角獎。私底下的姚淳耀個性一派認真、靦腆，和演員身分反差最大的個人特色，是「規律生活」。

用求知取代物欲的減法生活

所謂的減法生活，對蔡燦得來說，就是「任何事都不要太複雜、不浪費錢，生活更輕鬆」。

跟著5個國外名人打造生活好習慣

養成好的生活習慣可以讓身體更健康，也能讓心靈較不易受外界左右，一起來看五個歐美名人是如何維持他們的好習慣吧！

後疫情時代哪些人才最搶手？

在疫情的影響下，求職生態改變了不少，數百萬個工作也消失不見、或是轉換型態，該怎麼在這個時代立足？

站出來 讓你的色彩在陽光下更耀眼

47歲的何盈德是台灣第一個公開出櫃的大型企業總經理，她在今年10月31日的台北同志大遊行中，站上第一線帶隊，還動員將近50位志工全程參與。

Google台灣前董事總經理簡立峰：就算沒有出過國 在台灣也能做國際的事

Google台灣前董事總經理簡立峰表示，只要抓住中文、英文兩種語言優勢，加上運用網路，連結同溫層以外的群體，就有機會做全世界的生意。

心理學作家劉軒：我們的注意力 要留給值得的事物

擁有美國哈佛大學心理學學士、教育學院心理學碩士學歷的劉軒，致力於推廣「實用、生活化的積極心理學」，幫助人們在忙碌、快速的社會中，找回幸福人本。

台大教授葉丙成：人生停滯不前時 最好的解方是找回好奇心

很多上班族覺得困於現狀、動彈不得，看著自己黃金歲月一點一滴流逝，不知道怎麼辦？想改變現狀，最好的解藥是好奇心，並永遠勇於嘗試。

外商李奧貝納CEO黃麗燕：創造自己的品牌力 那是年輕人不會貶值的資產

黃麗燕觀察，年輕人缺乏的，是一個化挑戰為能量，從承受環境打擊的被動思考，轉換為尋找機會、主動突圍的積極心態。

熱門新聞

後疫情時代哪些人才最搶手？

比子彈筆記更簡單！新的一年戒掉拖延症

跟著5個國外名人打造生活好習慣

用馬拉松配速哲學 激發團隊效能

克服心魔這樣做！創建全新的自己

在走路中吸吐角色靈魂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。