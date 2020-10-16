藝人陶晶瑩：未來有多少選擇 取決於你累積的人生厚度
【文／廖婉書 圖／福隆製作】
說到陶晶瑩，腦中浮現的關鍵字不乏有：超級星光大道、大學生了沒、金馬、金曲、金鐘獎主持人、歌手、《天空不要為我掉眼淚》......。每每陶晶瑩一站上舞台，除了一面讚嘆她穩健的主持台風，另方面也喜歡聽她的直言不諱，彷彿她隨時都能讀出觀眾心中的OS。
不斷讓學習的齒輪轉動，是陶晶瑩保持個人動力的方式。她認為現在是個全球化的世界，每個人都要透過學習來打開眼界，不論是閱讀、旅行、看影片都可以。
以下是陶晶瑩受訪時的精彩重點整理：
開拓眼界是件很重要的事，當你去了一個沒去過的地方，你可以看人家怎麼生活，了解世界各個角落。
作家龍應台曾說：「努力讀書不是為了成績，而是為了更多的選擇。」而我認為，認識世界也是讓你有更多選擇，世界地圖就是讓你認識世界的引子。
當你開始懂得把眼界向外推、對這個世界有好奇心，你還能再透過閱讀，來了解更深的層面，你才有時間來準備自己。而且當你的視野打開了，看事情的角度或在工作上的發揮，一定會跟過往不一樣。
學習不一定要硬梆梆，可結合自身經驗
我認為現在已經不能安於一份工作、用同一個思考模式，因為世界的變化和淘汰速度太快了。你要怎麼覺察到這股趨勢，避免慌亂？多看、多聽、多思考、多觀察、多交朋友，是很重要的。
我自己發明了一套教小孩認識世界的方法。早期，我用地球儀來讓他們認識地球，現在則會以影片搭配書的方式來教他們。
今年在美國發生了’’Black Lives Matter’’（黑人的命也是命）抗議事件，畫面中抗議的場景，剛好是去年我帶荳荳（陶晶瑩的女兒）到美國看朋友時，我們曾經一起走過的一條街。最近我在看影集《雨傘學院》，有個故事場景是主角身在美國60年代，因為種族歧視，一群黑人被拒絕進入餐廳。我結合了這兩件事，跟荳荳分享，讓她思考，如果今天因為妳是黃種人，被告知不準進入餐廳，妳會有什麼感覺？
從他們的生活經驗來結合時事，了解地球上發生的事，他們的接受度會比較高。
跳脫既有框架，才能發現新大陸
現在是個全球化的時代，你有很多管道接觸世界的變化，從中了解自己喜歡什麼，對什麼有興趣。要跳出你日常的軌跡，跳出你慣有的思考模式，才能探索你還不知道的新世界。那是為什麼直到今天，我始終保持閱讀的習慣。
有時候，我會在廣播節目上介紹一些比較深奧的書，雖然有朋友反應這些書太嚴肅，但我認為身為一個媒體人，還是要有這個角色的責任感，當我覺得需要做這件事時，不管是透過廣播節目、採訪或是演講，都可以把思想的種子傳播出去。
【全文未完，完整內容請見《Cheers》230期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097888】
【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】
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