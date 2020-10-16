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奧美集團董事總經理謝馨慧：每一次跌倒 都要比上一次更成長

聯合新聞網 / Cheers

【文／張道宜　圖／卓杜信】

一路走來25年，謝馨慧始終篤信「誠懇跌倒」哲學，期待每一次跌倒都能比上一次有所成長。

「像Abby一樣堅持，並且在這條路上跟大家一起前進，是非常稀有的，」吳德威感嘆。畢竟大環境不理想，離開這個領域的優秀人才所在多有，「但她能堅持初心，值得敬佩。」

只是，碰到挫折當前時，除了靠自己振作並適時求助外，如何把握身邊貴人給予的「機會」，是謝馨慧認為能在挑戰重重的公關職涯持續衝刺的動力，也是她希望分享給下一代工作者的心得。

以下是謝馨慧受訪時的精采重點整理：

不要白白跌倒！站起來時一定要學點東西

很多人以為在外商擔任董事總經理，看來光鮮亮麗。但實際上，我人生跌倒也不少。幸運的是，經過這些挫折，我都能爬起來，並成為職涯的功課。

同樣是跌倒，真實世界的跌倒有地面撐著，但人生的跌倒比較像是跌進洞裡，要看自己能不能爬出來，或願不願意求救。

雖然不斷跌倒，但我自認是個有韌性的人。這不是天賦，是鍛鍊來的，但能從每一次跌倒站起來，身邊的人給予的機會是每一次鍛鍊的本錢。

一直撞牆，不如停下來等待時機

很多人知道我職涯過程中，曾因甲狀腺亢進而離職一陣子。原因很簡單，進入這麼競爭的環境，我不知道怎麼掌握工作節奏，一直升不上去。

而且學歷背景不如同事，無法控制自卑情緒，因此我在工作時是很壓抑的。壓抑久了就生病，我的第一次撞牆期就是這樣來的。

這一次暫停讓我知道，職涯不要只是一路衝撞。有時候遇到身體有狀況，一定要先休息，讓自己成為正常的人，才有辦法進入正常的工作狀況。

所以我會建議年輕人，完美的工作並非是只做喜歡的事情，應該是7：3，也就是7分做喜歡的事，全力衝刺；並容許有3分是自己不喜歡的，做到及格就好。

另一個建議則是鼓勵大家勇敢挑戰舒適圈，為職涯進階。一種模式是蓋樓，另一種則是拼圖，整合新技能成為新能力。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》230期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097912】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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