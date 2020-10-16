前任文化部部長鄭麗君：人需要冒險 但冒險是要有準備的

【文／盧智芳 圖／廖祐瑲】

比單車環島更酷的，是靠兩隻腳行腳台灣。這麼酷的事，前任文化部部長鄭麗君做了兩次。

她被稱為「史上最棒文化部部長」，思緒清晰、沒有官架子、樂於溝通與傾聽、意志堅定，是對鄭麗君最普遍的評價。

以下是鄭麗君受訪時的精采重點整理：

行腳前後大不同：踏實感

透過兩次行腳，我更清楚台灣對我而言意味著什麼。這份踏實感，是行腳前和行腳後最大的不同，作為一個公共事務工作者，這對我是一份非常重要的禮物，我也想把它送給關心公共事務的年輕人。

我選了斗笠，這是個非常重要的象徵。首先，台灣農民戴的斗笠有自己的特色和風格。它象徵著台灣農民的草根精神。

其次，斗笠作為一個運動的象徵，它代表人民作主，也就是這個國家的主人是人民。

４個體悟，重新親近土地

兩次行腳中，我有4個人生體悟。

第一個是親近土地、認識土地。我找到和土地連結的那份生命力。

在「逆風行腳」中，我在屏東才知道什麼是「落山風」。

在海邊走時，每一步都舉步維艱。有一位排灣族的鄉長來為我們加油，他問：「你知道為什麼屏東的洋蔥特別肥美？」

就是因為屏東的落山風，讓洋蔥把它的水分和能量蓄積在根部。是環境考驗造就屏東洋蔥的美味。所以他說，排灣族有一種智慧，是遇到逆境時謙卑、學習，反而會讓你更勇敢。

第二個體悟，是對社會和人群的同理心。

一路上不斷有人們來表達他們的支持，我們以擊掌來回應。

那些溫度與他們期待的眼神，我到現在都記得。也不斷提醒我，作為一個政治工作者，必須做到無愧於土地和人民。從政，最重要的就是同理心。但這件事在台灣的政治中常常被忘記。

第三個體悟，是我對領導有一些新的領悟，「我」走路跟「我們走路」是很不一樣的。

我常喜歡說的一句話是「歷史不是一個人往前走100步，而是100個人一起往前走一步」，這句話在我心中是有個群像的。

最後一個體悟，是人生中你總會做些冒險的行動，但冒險是要有準備的。

有冒險精神很好，但冒險不是冒進。當你有準備、有方法，成功機率才會比較高。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》230期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097913】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】