外商李奧貝納CEO黃麗燕：創造自己的品牌力 那是年輕人不會貶值的資產

【文／張道宜 圖／廖祐瑲】

以樂於付出與提攜後輩聞名，李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕，近幾年也在思考一份給台灣年輕人的禮物。

她感嘆，這種對未來的信心與期盼，現在消失了，「我覺得好像沒有給年輕人一個環境，讓他們覺得這未來是promising的。」

因此，黃麗燕的解方很簡單，那就是「品牌力」。

以下是黃麗燕受訪時的精采重點整理：

每一個人都是一個品牌，壯大它的價值

為何品牌能夠幫助年輕人找回價值？原因很簡單，其一，未來真正有價值的東西就是信任。金錢會因政策與利率

貶值，技能價值會因為環境改變而變，但信任的價值是不會改變的。

其二，有信任為基礎，年輕人才能走出自己的路。信任的來源除了精進能力，更重要的是你如何認識自己、聆聽他人，產生跟其他品牌的差異以及存在意義。

打造個人品牌，就是要年輕人展現自己，而不是一味滿足外人或客戶的要求，何況你永遠猜不了他們要什麼。

想還是要有的，你敢做夢嗎？

如果要給年輕世代一個具體的，可以幫助他們打造品牌的工具，我覺得會是一本筆記本。要寫什麼呢？第一件事，我會要他寫下夢想。

我是李奧貝納學歷最低的，2005年我第一次拿到李奧貝納的筆記本，寫下的第一個夢想就是：我要率領李奧貝納成為建構領導品牌的領導品牌。當時沒人把我當一回事，但如今我做到了。

第二，每天寫下感恩的事。一來提升對環境的覺察力，而且更認識自己；二來你會珍惜，知道自己的一切其實來自許多人的祝福，慢慢的就會願意給予。

第三件事情則是樂於給予。說到給予，許多人都認為等到自己有錢再捐。但是傻孩子，你隨時都可以捐！給人一個笑容是不是捐？給人一個肯定是不是捐？搞不好，你根本不曉得，給他一個笑容或給他一個肯定，對他來講，比送他10萬塊還來得值得啊！

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