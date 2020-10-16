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台灣骨灰級YouTuber蔡阿嘎：當你承認不被喜歡 才有更多能量擁抱喜歡

聯合新聞網 / Cheers

【文／陳建銘　圖／卓杜信】

在台灣，只要提到YouTuber，肯定離不開「蔡阿嘎」。

扛著「網紅」身分、被視為公眾人物後，難免引來正反兩面評價。蔡阿嘎夫妻今年3月外出時遭到毆打，因當時二伯懷有身孕，引來外界關注；7月時為蔡桃貴大手筆慶生，網路上風評兩極，對此，蔡阿嘎苦笑回應：「私下會更注意安全，也會更謹慎。」

作為台灣骨灰級YouTuber，他送給嚮往成為YouTuber年輕世代的禮物便是：失敗，與再次面對的信心。

以下是蔡阿嘎受訪時的精采重點整理：

當上YouTuber後，只要有人覺得影片無聊，就要罵我。你不喜歡可以不要看，為什麼要罵我呢？後來我知道了，只要是工作，就一定會遇到種種失敗。

承認不被喜歡，反而有更多能量擁抱喜歡

當一名YouTuber，最怕就是過氣，或是名聲臭掉。我們拍影片，不是每支影片都能超過百萬流量，沒達到預期目標的話，就算失敗。

有時候，我也會被評價影響，這時候會放任自己掉入谷底，不看LINE群組、跟老婆好好聊一下。

我在結婚後養成習慣，每兩、三天會半夜跑步一次。一方面保持體力，另方面可以冷靜下來，好好的想想怎麼做會更好。

拆解負評的原因，才有解決與改變的方向

最近一次接近失敗的經驗，是幫蔡桃貴慶生的兩週年企畫——包下「機場捷運A2三重站」，推出了「蔡桃貴2週歲生日展」。

我們準備了很久，蔡桃貴很期待，看到主題車站也很開心，結果卻引來很多負評。這次失敗，有一個很重要的原因，是外界比我們更在意「全家網紅」這件事，擔心對孩子產生不好影響。

6、7年前、剛成立大頭佛工作室時，有國中生粉絲親手送給我禮物。就算工作室搬家，我一定會把它放在工作時都看得到的地方。

當我覺得自己好像沒那麼受歡迎的時候，回頭看看那些禮物：啊，這麼久的時間以來，還是有這麼支持我們、這麼愛我們的一群人。雖然自己不是偶像明星，但有非常支持我們的粉絲用心做了這個禮物，就讓我有動力再走向下一步。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》230期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097902】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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