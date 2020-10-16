台大教授葉丙成：人生停滯不前時 最好的解方是找回好奇心

【文／陳建銘 圖／卓杜信】

談起台灣教育界的代表，致力於「翻轉教學」的葉丙成肯定許多人都很熟悉。他除了在台灣大學電機工程學系執教，還開了許多教育新嘗試的第一槍。

這樣一位致力於教育變革的老師，他的求學生涯一路走來，卻非常平順穩定，葉丙成的遺憾，是青春年少時只在乎成績，扼殺了好奇心與純粹冒險的樂趣。

以下是葉丙成受訪時的精彩重點整理：

「人生跟投資一樣，看長不看短；人生不是贏在18歲就好。認識世界、認識自己，才能找到天命。」為什麼我送給年輕人這句話？

未來的變局，無論爸媽、老師，沒有人知道怎麼解決，孩子必須靠自己。年輕人想存活下來，有沒有勇氣跟信心面對未知的問題？這靠的就是好奇心。

不應該為學而學，而是用以致學

有好奇心後，學生的另一個問題，則是在學校太久，即使到了職場，都還想「我能學什麼」。一直以「學」為核心，以為可以「學以致用」，殊不知，應該是「用以致學」。

知道缺了什麼，學習時會更認真，更有勇氣。既有熱情、又有動機，自然學得深、學得踏實。

一堂老教授的課外課，徹底大悟什麼才是好奇

上大學後，有段時間，我對很多事情都不耐煩，因為我一直想顧好GPA（成績平均積點），遇到新事物的第一個想法是：「好煩、好累，好不容易顧好成績，又有新的要學。」

後來我順利去美國念書，還在密西根大學擔任助教，那時候獲得傑出助教獎，系上希望我前一學期當即將退休的梅茨格教授的助教，等他退休後就由我教。

那個學期開學前的暑假，我發現：奇怪，為什麼老教授的課程大綱直到開學前還在變？我本來想接收前幾個學期的教材，照著教課就好。但他不是，他想加新東西。

我驚訝的是，他想加的內容，他根本不會。可是他在那個暑假花兩個月學好，再花兩個月重新設計，融入課程。老師快70歲了，他大可以將過去教材原封不動再上一次。

這個老先生都70歲了，依然這麼愛世界，他理應比我更珍惜時間。而我比他更年輕，我怎麼會更吝於花時間探索？

很多上班族覺得困於現狀、動彈不得，看著自己黃金歲月一點一滴流逝，不知道怎麼辦？想改變現狀，最好的解藥是好奇心，也就是對於新事物，從內心自發的說一句「很有意思！」

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