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心理學作家劉軒：我們的注意力 要留給值得的事物

聯合新聞網 / Cheers

【文／賴若函　圖／卓杜信】

47歲的劉軒，已經擁有一雙小學生子女，卻仍然帥氣有型。Facebook粉絲專頁擁有的33萬粉絲，雖然他也像父親劉墉一樣是知名作家，著作等身，從19歲開始寫書，至今已有17本著作，但是在筆耕之外，他還有諸多斜槓身分。

如同他收藏的上千張黑膠唱片，雖然是20世紀初的產物，近來卻重新翻紅，背後也代表人們想要重拾更真實、慢步調、更有人味的生活。

他鼓勵年輕人，珍惜自己的「注意力」，不要被網路、社群平台劫持；而是花更多時間，聽取內心的呼喚，認真追尋自我，並且建立好習慣，擁有正向循環的生活。

你的關注反映你的價值，留時間給自己思考

一個出生在數位時代，習慣了透過手機和社群網路進行社交的年輕人，就好比只吃精緻的砂糖，但沒啃過新鮮的甘蔗。然而，當你慢下來咀嚼甘蔗，會發現它有深度在。

年輕人，要聽取「自然」的呼喚，這可以說是大自然，也是來自內心的聲音。例如對很多年輕人來說，「約會」這件事可以很速食，Tinder（約會App）滑一滑就約了。但是人到後來，還是會想找到真正了解你的伴。

以前生活比較慢、沒有那麼多東西讓我們分心，人多了一些時間可以思考、休息。現在的「人生代糖」太多了，但年輕人更需要了解：你們是有價值的，你的注意力可以換錢。所謂的注意力經濟，說的就是誰擁有你的眼球最久，誰就可以賺錢。

正因如此，你更要思考你的注意力頻寬在哪，因為這反映出你的價值。當你免費把注意力給了很多譁眾取寵的平台，雖然娛樂了自己，但可能喪失了自己的價值。

用晨間的６個練習，拿回大腦主控權

我們的注意力，要給值得的事物。不只是人，而是我們所想要實現的事情，想要朝哪個方向去發展。很多時候，我們的大腦處於被劫持的狀態，無法自主。

我在幾年前看過一本書，影響我很多，叫做《上班前的關鍵1小時》。這個作者曾經歷嚴重車禍，瀕臨死亡。他本來是頂尖業務，後來欠了一屁股債，得了嚴重憂鬱症。

後來他發現，透過每天早上起來固定做的6件事，生活品質會愈來愈好。古人說：「一日之計在於晨」，這句話有道理，我會盡量給出時間來做這6件事：S.A.V.E.R.S.。靜心（Silence）、肯定（Affirmation）、觀想（Visualization）、運動（Exercise）、閱讀（Reading） 、書寫（Scri-bing）。

這6件事完整做完要1小時，簡單做就15分鐘。當你一早起來，先獨處一下，讓自己身體動起來，讀一些正面的書，肯定自己的思緒，問自己今天要做的最重要事情是什麼？在腦袋裡演練一次，你已經在一天開始時，掌控你的大腦。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》230期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097893】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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