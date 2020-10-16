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Google台灣前董事總經理簡立峰：就算沒有出過國 在台灣也能做國際的事

聯合新聞網 / Cheers

【文／賴若函　圖／廖祐瑲】

15年前，Google台灣前董事總經理簡立峰從學界被借調到Google成立亞太基地，是第一個台灣員工，到今年他退休時，Google台灣已有3,000人規模。

57歲的他，在今年1月底卸下體制內重任，將退休後目光轉向新創產業。簡立峰擔任沛星（Appier）與愛卡拉（iKala）兩家新創公司董事，在他眼中，新創就是皇冠上的珍珠，有了珍珠後，皇冠就有價值，儘管這顆珍珠占的面積很小。

以下是簡立峰受訪時的精彩重點整理：

一封蘋果邀約信，重新定位與世界的距離

人生中，第一次讓我覺得把心中的望遠鏡望遠、又打出一張不一樣的牌，是有一天收到一封從蘋果公司寄來的郵件，邀請我加入他們。

之後有一天，有個人碰到我，問我為何不回那封郵件？原來是他推薦我的，我才知道不是詐騙集團，是真的有這回事。不過，我沒有後悔，因為我還是覺得我沒有ready。

第二次，是微軟李開復找我的時候。那一次我認真考慮後，也沒有回信。真正來講，是到Google找我時，我才有動作加入。所以我（用望遠鏡）看遠方真的有感覺，應該是從蘋果寄來的那封信開始，只是最初我膽子不大，不相信自己。

突破國界與同溫層，不只看到更要想得到

我的工作始終沒有離開台灣，但我做的都是台灣以外的事。因為網路就是一個望遠鏡，而且那很簡單，Google一下就有了。這就是你突破同溫層的能力來源。

5～10年後，你可以觀察，台北市裡會有兩種人，一種人在台北做全世界的事情，一種在台灣做台灣的事情。

這帶來兩種衝擊，一是薪水的落差、再來是視野的改變。我覺得這是良性的，會讓人更深刻地體會到台灣是個島——我們無法游泳出去，只能靠網路。

5年後，可以在台灣做全世界事情的人，英文能力一定要好。能力怎麼培養？就是開始關心外國資訊。我在Google台灣的同事原本英文能力不一定好，可是當你每天需要用它，久了就好了。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》230期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097911】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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