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閱讀、筆記、思考 從此化解決策難題

聯合新聞網 / Cheers

【文／郭依瑄　圖／卓杜信】

將資訊轉化成知識，知識再內化成智慧，用在生活的方方面面上，是黃冠華的絕技。18年累積下來的筆記經驗、不斷地吸收新知強化自己，讓他在2002年接班旭榮集團後，一舉將年營業額從28億翻到300億，更在演講、發言時都能說得頭頭是道。

目前旭榮是台灣最大的針織布一條龍整合廠。運動品牌Adidas（愛迪達）、全球最大休閒品牌 PVH 集團（旗下有 Calvin Klein、Tommy Hilfiger 等知名品牌）等跨國企業都是他的客戶。

５種顏色歸納高效率筆記

這是他的小方法：閱讀思考後，手寫騰進筆記本，年中跟年末時，再打進電腦做永續保存。也就是說，一個再微小的知識，只要是黃冠華認為有用的、他需要的，便經過手寫、打字兩次內化。

攤開筆記本一探究竟，精緻緊密的字體依序排列，佐以5種顏色。「庶務用鉛筆；藍色是工作責任；綠色是長期計畫；紅色是下屬給我的deadline；黑色則是老闆交代。」行事曆、工作心得、自我檢討、名言佳句，全都凝在這方寸之間。

從雷厲風行到懂得傾聽

問起最一開始記錄的原因，其實是留學回台後，曾為辯論社社員的黃冠華，突然碰到了表達瓶頸。「我問老師該怎麼辦，他建議我去閱讀，當吸收的知識愈來愈多，表達瓶頸的高牆就消失了。」

「閱讀與記錄讓我更謙虛、表達時底蘊更豐富。我以前的管理風格較像是雷厲風行，後來透過知識改變自己，學習到傾聽的力量。」

從小紛爭到大願景都能解決

他曾在接受其他媒體採訪時指出，旭榮捨棄每逢12月，各大企業都在編列預算的慣例，他主張集團每年預算重新歸零，從頭檢視。該做的，哪怕再貴都要做，不該做的，連一塊錢也不能浪費。

雖然不做「計畫」，但黃冠華心中自有藍圖。從判斷何事該做、不該做開始，再透過把握當前趨勢，做出下一步布局。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097454】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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