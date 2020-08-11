超業攻心術
【文／賴若函、吳佩旻 圖／unsplash】
當問到什麼樣背景出身的人才，最有CEO命？104人力銀行今年6月分析資料庫指出，第一名首推業務，其次才是行銷跟生產管理主管。
想當業務，第一步莫過於要先搞定陌生開發，養成隨處把陌生人變熟客的能力。
時間管理：
以「日」為單位，排出工作的優先順序
「妥善安排自己的優先次序，是陌生開發的重點。」才28歲就當上富邦人壽處經理，目前管理100多名員工的莊聖道指出。
他觀察，許多業務員花太多時間在研究產品、被客戶臨時放鴿子就空等，太少時間在「約訪經營」上。因此，他給員工的目標是「一天發40個有效問卷、約訪3個客戶」。
早上，新手業務要四處發放問卷、爭取有機會進一步聯繫的名單，中午12點前，他會問員工下午約訪客戶的細節。
「擁有明確的執行意向，就能在潛意識中，更有機會去談成生意」莊聖道分析。
溝通技巧：
丟棄話術，要讓客戶覺得被「特別對待」
電話銷售，東森房屋、東森自然美及東森購物電話行銷事業部執行長紀坤傑，曾帶領電銷團隊賣出67.5萬瓶口服安瓶，締造單月業績1.89億元的好成績。
他指出，打電話看不見對方的表情，陌生開發難度更高，所以要如何「在短時間內，讓客戶感覺被特別服務，留下好印象」是重點。
「所謂的特別服務，不單只是訓練員工的說話語調跟用詞，還要懂得為顧客創造一些小驚喜，」例如請專員準備笑話，並盡可能每通電話都能逗客人笑3次。他發現，增加這個小動作，能帶動成交機會暴增，幾乎高了10倍的成功率。
公勝保經總監潘柔君，從22歲起，年收入就不曾低於150萬元，去年為公司帶來保費收入2,500萬元，有一半都來自陌生客戶。
面對不同客群，潘柔君有不同的說話技巧，假如遇到的是有人生歷練、年約4、50歲的媽媽，她不會馬上跟對方談保險，而是先陪她們聊天。
「當媽媽聊起自己的優勢時，就很容易把我當成朋友。」這時再切入談保險規劃，就不容易被拒絕。
偶爾讓客戶變成主導話題的「專家」，反倒更有機會成功。
【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097434】
【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言