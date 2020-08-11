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超業攻心術

聯合新聞網 / Cheers

【文／賴若函、吳佩旻　圖／unsplash】

當問到什麼樣背景出身的人才，最有CEO命？104人力銀行今年6月分析資料庫指出，第一名首推業務，其次才是行銷跟生產管理主管。

想當業務，第一步莫過於要先搞定陌生開發，養成隨處把陌生人變熟客的能力。

時間管理：

以「日」為單位，排出工作的優先順序

「妥善安排自己的優先次序，是陌生開發的重點。」才28歲就當上富邦人壽處經理，目前管理100多名員工的莊聖道指出。

他觀察，許多業務員花太多時間在研究產品、被客戶臨時放鴿子就空等，太少時間在「約訪經營」上。因此，他給員工的目標是「一天發40個有效問卷、約訪3個客戶」。

早上，新手業務要四處發放問卷、爭取有機會進一步聯繫的名單，中午12點前，他會問員工下午約訪客戶的細節。

「擁有明確的執行意向，就能在潛意識中，更有機會去談成生意」莊聖道分析。

溝通技巧：

丟棄話術，要讓客戶覺得被「特別對待」

電話銷售，東森房屋、東森自然美及東森購物電話行銷事業部執行長紀坤傑，曾帶領電銷團隊賣出67.5萬瓶口服安瓶，締造單月業績1.89億元的好成績。

他指出，打電話看不見對方的表情，陌生開發難度更高，所以要如何「在短時間內，讓客戶感覺被特別服務，留下好印象」是重點。

「所謂的特別服務，不單只是訓練員工的說話語調跟用詞，還要懂得為顧客創造一些小驚喜，」例如請專員準備笑話，並盡可能每通電話都能逗客人笑3次。他發現，增加這個小動作，能帶動成交機會暴增，幾乎高了10倍的成功率。

公勝保經總監潘柔君，從22歲起，年收入就不曾低於150萬元，去年為公司帶來保費收入2,500萬元，有一半都來自陌生客戶。

面對不同客群，潘柔君有不同的說話技巧，假如遇到的是有人生歷練、年約4、50歲的媽媽，她不會馬上跟對方談保險，而是先陪她們聊天。

「當媽媽聊起自己的優勢時，就很容易把我當成朋友。」這時再切入談保險規劃，就不容易被拒絕。

偶爾讓客戶變成主導話題的「專家」，反倒更有機會成功。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097434】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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