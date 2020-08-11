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接住新世代的迷惘！歡快中有反動、軟爛中有期待

聯合新聞網 / Cheers

【文／陳建銘　圖／落日飛車提供】

在美國，華人青少年可能沒聽過周杰倫、五月天，但一定聽過落日飛車！」當落日飛車團長兼主唱曾國宏（國國）說出美國部落客對他們的評價時，自已也帶著一點難以置信。

2019年，落日飛車入圍金曲獎最佳樂團，最後抱走最佳音樂錄影帶獎。一向在95後、甚至00後間口耳相傳的落日飛車，忽然躍入大眾眼簾。

落日飛車在獨立樂團裡卻屬異類，創作中少有強烈的反動，反而非常容易入耳。

歌迷遍及全球，共同聆聽嚮往的黃金年代

分析台灣歌迷喜歡的理由，國國說，落日飛車的歌「很台北」：「我們想唱出『不想做自己』也很酷，不是只有叛逆、獨立才酷。」

他進一步解釋，在台北要活下去很容易，但要做出一番大成就卻很難。年輕世代看似自由，卻因為選擇太多，反而更加迷惘。落日飛車的歌讓年輕人得以想像不曾體驗過的復古黃金年代。

至於歐洲、美國的聽眾，則多在18～25歲間，很享受落日飛車的現場迷幻氛圍，甚至還有些歌迷在巡演公告後私訊詢問：「能不能帶酒？」

嘗鮮歷史元素，在留空的歌詞中寄託想像

從2011年出道以來，落日飛車的產量不算高，今年才在籌備第4張專輯。國國說，他用全英文創作，歌詞反而留出空間，讓年輕世代能夠輕鬆在歌詞中「折射」多元想像。

就像在Spotify與YouTube上分別破2,000萬與1,000萬次播放的歌曲〈My Jinji〉，描寫少年、少女喜歡一個人，卻無法在一起的情境，敘述一段若有若無的戀情，讓聽眾有充足的想像空間。

國國對歌迷期待很高，「如果對落日飛車的音樂有興趣，會發現我們不是無中生有、不是嗑藥讓靈感無邊無際，而是從歷史中翻新元素，讓年輕人有過好生活的期待。」

不是只有叛逆、獨立才酷，「不想做自己」也很酷！

【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097446】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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