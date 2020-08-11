看準年輕人愛鬥圖 融入惡搞趣味、再現課堂記憶

【文／陳建銘 圖／卓杜信】

2015年，在LINE推出第一套原創貼圖「小學課本的逆襲」，第3天就在上萬貼圖中衝上銷售排行榜前3名。

復古課本加上厭世的話，就是想表達「小學生怎麼看大人世界」？」

正經的搞笑，反差深得Z世代的心

畫龜畫的靈感源於當時微信流傳的梗圖「媽媽請再打我一次」。內容是媽媽伸手打了女兒一巴掌，許多網友二次創作這組圖文，喜歡插畫的畫龜畫也加入。「春桃」因此誕生，之後他取得原作者同意，正式展開了LINE貼圖創作。

他從春桃、志明兩位主角出發，結合多年設計、企劃與接案工作的經驗，發想出用「復古風格、正經態度、惡搞話語」的實用圖組。

在成為專職的圖文作家前，畫龜畫曾有過10年的行銷、設計經驗。創作第一套貼圖時，他正在上海擔任年薪近百萬的品牌設計總監。為了完成第一套自創貼圖，只能利用下班、假日的時間慢慢構思，費時8個月完成了40張貼圖。

在他眼中，專職畫畫不僅可以做自己喜歡的設計，還能表達對社會議題的看法，透過貼圖與圖文創作發揮影響力。

有趣中有影響力，喚醒關注時事

「學生喜歡平常聊天能用到（貼圖），上班族則對時事很敏感、有共鳴，」畫龜畫的大學同學、現任高中老師的瓦歷斯看過很多高中生愛用「小學課本的逆襲」貼圖，「他的角色彈性很大，可愛、又很成熟，反差感也是很常使用它的原因。」

他出示手機裡的筆記，裡面記錄著他每天來自生活、流行用語的靈感，「他真的會隨時隨地把想到的東西記錄下來，他說怕忘記，」瓦歷斯笑著補充。

從大家熟悉的復古風格開始創作，融入新奇的的惡搞元素，畫龜畫不打安全牌，讓年輕世代得以從小學生的眼光反思現代社會的理所當然。

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