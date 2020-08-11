初心 就是找回當初最單純的快樂
【文／盧智芳 圖／廖祐瑲】
2017年10月10日，新加坡的米其林二星餐廳Restaurant ANDRÉ，這天也是江振誠13週年的結婚紀念日，他在團隊歡樂的笑聲與掌聲中出場，然後丟出一顆沒有人預料到的巨型炸彈——宣布隔年結束Restaurant ANDRÉ營業，並將歸還米其林的排名。
儘管這段歷程已隨著江振誠回台經營餐廳＂RAW＂而廣為人知，但透過導演黃程瀚的鏡頭，在紀錄片《初心AndrÉ＆his olive tree》中再度呈現時，依舊令人震撼。
看完紀錄片當下，當中最觸動你的片段是哪些？
我對幾個地方特別感動。第一是宣布＂Restaurant ANDRÉ＂要結束的前一天，在廚房的時候。當時一切看來都如此完美，我不用對廚房說一句話，所有東西都是我想傳達的樣子。
第二個moment（瞬間）當然就是宣布的時候。我們是戰無不勝的團隊，突然，我決定要停下來，對我的衝擊，當然也很大。
第三個moment，是再回到台灣來，決定要開啟一個新的旅程。看到台灣這些年輕人，雖然既期待又怕受傷害，但是我真的要開始做這件事了。
你對初心與快樂的詮釋是什麼？
找回初心，是讓我們回到熱情的起源，這熱情是在心中，沒辦法外求的。
或許優先順序會不一樣，但怎麼在人生的每個階段中都保持初心？這一直是我不斷reset、進步、再reset、再進步的動力。
紀錄片中也錄進不少員工的心聲。在他們眼裡，有時候你不但嚴厲，還有點挑剔。
這樣的管理風格是個性使然嗎？還是曾經被誰影響？
我最在意的，是怎麼樣用客人的角度來看一件事，再來就是，我一直都覺得，不管我們做任何一件事，都要＂take it seriously＂（嚴肅以對）。
我非常喜歡我的團隊，他們永遠不會站在那裡等標準答案，而是先去找答案。而且隨時做好準備，解決問題。
你還有其他想做的事嗎？
我希望能把部分時間放在培育新的一代。尤其是在中餐上，而你現在在廚房裡看到，我們正在培育的，是20代。
我還希望幫台灣寫一本味譜，讓大家知道台灣味道的組合是什麼，為什麼這些是台灣的味道？
過去我都是靠自己的力量，接下來希望有更多的團隊一起完成。
【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097433】
【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】
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