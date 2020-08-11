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把學問用在實戰裡 讓他從零人脈到年薪800萬

聯合新聞網 / Cheers

【文／吳佩旻　圖／廖祐瑲】

77年次、現年32歲的富邦人壽富學通訊處處經理莊聖道，笑起來忠厚老實、毫無侵略感，很難想像，他竟是一名年薪達7、800萬的「超級業務員」。

究竟什麼原因，讓沒有高學歷、沒有顯赫家世的他，能搖身一變晉級「人生勝利組」？

書中真有黃金屋，把理論化為實戰力

工作之初，莊聖道什麼都不懂，除了主動請教前輩，也會從書中找答案。如此兢兢業業的工作態度，讓他從中悟出許多陌生開發的實用技巧，逐漸與別人拉開差距。

「我覺得他很棒的地方，就是他是一個知行合一、真的把學問『做』出來的人！」林姓經理說，莊聖道懂得如何把學到的知識，實際運用在工作中，因此進步速度飛快。

站對角度、笑著說話，成交關鍵在細節

談起陌生開發的祕訣，莊聖道馬上收起笑顏，認真地講解4個基本步驟：開發、約訪、面談、成交。

「站在陌生人前方45度角，成功率最高！」他解釋，從對方前進方向的45度角走過去，不但相對自然，對方可以看見你的微笑，即使他繼續往前走，你也能跟的上。

莊聖道說，一般人在陌生開發階段，常受挫而放棄，他卻從不以此為苦，因為他認為：有意識的提升耐挫力，就不那麼害怕被拒絕。

要提升約訪的成功率，莊聖道還有一套時間管理的哲學。「中午過後，通常是做開發及約訪的好時機」他解釋。

一封手寫墨筆信，瓦解客戶的心牆

有別於其他業務員，強調展現專業，莊聖道反其道而行，積極打溫情牌。「一般人寫信給客人，都是用原子筆或是發封mail，但我每封信都堅持用墨筆寫。」

他曾遇到有客人填問卷時，除了地址，其他留的全是假資料，他非但不氣餒，還寫了一封墨筆信感謝對方幫他填問卷，對方一收到信，主動聯繫他，最後成功讓對方買保單。

站在客戶角度思考，服務做到心坎裡

採訪尾聲，莊聖道說當初取名為「富學」通訊處，其實有雙關意涵，希望大家都來「復學」，讓學習這件事在工作裡得以實踐。

「書中自有黃金屋。」這句俚語套用在莊聖道的人生上，一點也不浮誇。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097435】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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