考量客戶聽感和需求 「偷學」把陌生人變百萬商機

【文／張道宜 圖／廖祐瑲】

挫折度最高的工作，絕對少不了電話行銷信用貸款。除了大多數人避之唯恐不及，就算找到有借貸需求的潛在客戶，還得當下立刻提出合適方案。

儘管困難重重，還是有人能脫穎而出，創造千萬業績。今年30歲的陳怡臻，自2012年起踏入金融業，在2016年9月就跨過3個月累計成績超過新台幣1,500萬的門檻，躋身銀行「信貸百萬俱樂部」一員。

櫃員勇闖電銷戰場，語速、音調是關鍵

陳怡臻回憶剛進入外商銀行，擔任純內勤電銷人員時，一整天都要拿著話筒講話。若有人成交，主管會大聲唱名，除了表揚與激勵，更帶有對落後者施壓的目的。

即便在這樣的環境，陳怡臻還是能找到「貴人」。正因為主管大聲唱名，陳怡臻很快就看出哪些同事成績特別突出，成為她「偷學」的目標。

在偷學過程中，陳怡臻改變的第一件事，就是說話的速度與語調。

三個月後，陳怡臻決定跳槽到富邦銀行消費金融部門擔任信貸專員，這也讓她開始挑戰真正的陌生開發。

實際走向顧客，經營３大族群商機

一開始，陳怡臻土法煉鋼，從中華黃頁的電話簿上一支一支電話慢慢打，以為靠過去電銷經驗，應該不難上手，沒想到卻碰了一鼻子灰。

突破的關鍵，是提高名單的品質與成功率。陳怡臻發現，同事除了打電話，有人會在上班外的時間，到各大工業區或商辦大樓發DM廣告。

她由此慢慢經營出3個主要客群，分別是醫師、保險業主管與由各公司福委會轉介來的上市櫃公司員工。

幫客戶做財務健檢，拉近彼此距離

表面上，陳怡臻的工作是銷售信貸商品，但在她眼中，更重要的是，透過短短的通話時間，幫客戶解決問題，改善財務體質。

要在幾分鐘內完成簡單財務體檢，陳怡臻建議，除了最基本的任職公司、職位、薪資與年資之外，還要檢視幾個指標：整體負債、信用卡張數、遲交信用卡紀錄、帳單分期繳款紀錄，以及近3個月申貸紀錄。

陳怡臻分享她這8年來的工作價值，「當然，我們是為了業績工作，但得到客戶信任，願意讓我們伸出援手，才是最重要的。」

電話溝通就像一面鏡子，若你急躁也會反應在客戶身上。

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