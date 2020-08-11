快訊

阿查爾認了發音失誤 確信蔡總統並未在意

白俄羅斯鎖國鎮壓中! 反對派逃亡...大選作票「獨裁者」引爆革命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考量客戶聽感和需求 「偷學」把陌生人變百萬商機

聯合新聞網 / Cheers

【文／張道宜　圖／廖祐瑲】

挫折度最高的工作，絕對少不了電話行銷信用貸款。除了大多數人避之唯恐不及，就算找到有借貸需求的潛在客戶，還得當下立刻提出合適方案。

儘管困難重重，還是有人能脫穎而出，創造千萬業績。今年30歲的陳怡臻，自2012年起踏入金融業，在2016年9月就跨過3個月累計成績超過新台幣1,500萬的門檻，躋身銀行「信貸百萬俱樂部」一員。

櫃員勇闖電銷戰場，語速、音調是關鍵

陳怡臻回憶剛進入外商銀行，擔任純內勤電銷人員時，一整天都要拿著話筒講話。若有人成交，主管會大聲唱名，除了表揚與激勵，更帶有對落後者施壓的目的。

即便在這樣的環境，陳怡臻還是能找到「貴人」。正因為主管大聲唱名，陳怡臻很快就看出哪些同事成績特別突出，成為她「偷學」的目標。

在偷學過程中，陳怡臻改變的第一件事，就是說話的速度與語調。

三個月後，陳怡臻決定跳槽到富邦銀行消費金融部門擔任信貸專員，這也讓她開始挑戰真正的陌生開發。

實際走向顧客，經營３大族群商機

一開始，陳怡臻土法煉鋼，從中華黃頁的電話簿上一支一支電話慢慢打，以為靠過去電銷經驗，應該不難上手，沒想到卻碰了一鼻子灰。

突破的關鍵，是提高名單的品質與成功率。陳怡臻發現，同事除了打電話，有人會在上班外的時間，到各大工業區或商辦大樓發DM廣告。

她由此慢慢經營出3個主要客群，分別是醫師、保險業主管與由各公司福委會轉介來的上市櫃公司員工。

幫客戶做財務健檢，拉近彼此距離

表面上，陳怡臻的工作是銷售信貸商品，但在她眼中，更重要的是，透過短短的通話時間，幫客戶解決問題，改善財務體質。

要在幾分鐘內完成簡單財務體檢，陳怡臻建議，除了最基本的任職公司、職位、薪資與年資之外，還要檢視幾個指標：整體負債、信用卡張數、遲交信用卡紀錄、帳單分期繳款紀錄，以及近3個月申貸紀錄。

陳怡臻分享她這8年來的工作價值，「當然，我們是為了業績工作，但得到客戶信任，願意讓我們伸出援手，才是最重要的。」

電話溝通就像一面鏡子，若你急躁也會反應在客戶身上。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097441】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

10個大哉問 解開陌生開發的痛！

你還在為陌生開發卻步嗎？如何一開口就打中客戶痛點？要怎麼做才能把陌生開發的客戶，轉為長期客戶？《Cheers》雜誌整理陌生開發最讓人困擾的10個問題，幫助你對症下藥。

考量客戶聽感和需求 「偷學」把陌生人變百萬商機

俗話說「見面三分情」，但在電話行銷「只聞其聲，不見其人」的限制裡，電銷人員如何留住陌生客戶的興趣，掌握服務，甚至創造源源不絕的業績？

把學問用在實戰裡 讓他從零人脈到年薪800萬

30歲前，莊聖道已在新北市買下一棟千萬宅，如今更是擁有百人團隊的主管。究竟什麼原因，讓沒有高學歷、沒有顯赫家世的他，能搖身一變晉級「人生勝利組」？

初心 就是找回當初最單純的快樂

國際名廚江振誠在紀錄片《初心AndrÉ＆his olive tree》中，透過員工、同業、妻子、母親、顧客等各種視角，呈現他從新加坡到台灣一路上的創業經營心路歷程。

看準年輕人愛鬥圖 融入惡搞趣味、再現課堂記憶

五年前，一款以小學生為主題的貼圖在Line的聊天室爆紅，貼圖厭世中帶點叛逆，深受不少年輕世代的青睞。

接住新世代的迷惘！歡快中有反動、軟爛中有期待

搖滾樂風在獨立樂團中風起雲湧，落日飛車卻屬異類，創作中少有強烈的反動，反而非常容易入耳。

超業攻心術

陌生開發，是每個新手業務熟成的必經之路。過程宛如踏入叢林，帶著期待又緊張的心情，踏上未知處，盡力挖掘出寶貴客戶。而擁有好的溝通技巧、時間管理、面對失敗及創意新招，就如同拿到指南針，讓你校準方向，成為暖心百分百的超級業務！

閱讀、筆記、思考 從此化解決策難題

如何做好知識管理？把片段資訊深刻內化成知識？旭榮集團執行董事黃冠華以18年的「系統化筆記術」經驗，提出兩大關鍵因素。

發揮追劇精神 5天上完30天的課

在新聞媒體業多年，路怡珍從台灣大學政治學系畢業後，以主持人、主播身分走過兩岸三地。離開主播台，她橫跨科技、財經雙領域，又從電視轉換到網路，雖然媒介大不同，運用線上管道吸收、分享新知的熱忱始終如一。

待在家也能上名校課 美國常春藤大學開放450堂課免費任你選！

防疫在家不知道做什麼？就算待在家，現在也可以上美國常春藤大學所開設的英文課程了！

找神隊友助攻 放大學習的驅動力

10年前就開始透過網路進修的林燕，上過大大小小的免費、付費課程，她發現，要讓自己保持學習動機，除了選擇自己喜愛的課程、剔除不適合的課程，還可以找神隊友來強化個人的學習驅動力！

如何讓線上學習學得有效、有紀律？

線上課程雖然方便，但學習的效率也很重要，能做到「主動積極學習」的人，才是適合的族群。

熱門新聞

把學問用在實戰裡 讓他從零人脈到年薪800萬

初心 就是找回當初最單純的快樂

考量客戶聽感和需求 「偷學」把陌生人變百萬商機

10個大哉問 解開陌生開發的痛！

超業攻心術

閱讀、筆記、思考 從此化解決策難題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。