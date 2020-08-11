10個大哉問 解開陌生開發的痛！

【文／賴若函 圖／unsplash】

１.怎麼克服跟陌生人攀談的恐懼？

克服恐懼的關鍵，在於你要習慣它，沒有人不會恐懼，但有目標就會往前走。

如果你害怕自己聽起來「像是銷售人員」，就要先建立對專業的認同感，知道銷售人員能幫人解決問題，包括改善企業績效和流程、協助消費者找到想要或需要的產品和服務、甚至提供可用來救助生命的藥品和服務。

２.如何營造好的開場白，才不會一開口就被打槍？

有些業務在陌生開發的過程中，明明看到對方很忙，卻硬是要問：「可以給我一點時間嗎？」在不對的時間提出要求，當然很難成功。

如果是街邊找人填問卷，當下最重要的是開朗的語調跟微笑，別人才有機會看你一眼。開場白絕對不是制式的一段話，重點在於語調。

除了笑著講話，還有適時的高低起伏，讓顧客感到你在和他「對話」，而不是單向「推銷」。

３.一人出擊好，還是兩人成行好？

談業務不一定多人為佳，有夥伴固然很好，但也要避免有豬隊友。如果只是為了當下成交，不妨兩人一起去做陌生開發，特別是一男一女的組合較好。

若有在專業和性格上與你協力、互補的夥伴，例如你擁有專業的保險知識，只是不擅長與陌生人攀談；而你的夥伴外向不怕生，兩個人一起行動，就可彼此照應、截長補短。

４.建立信任感的關鍵要素是？

經濟學家帕列托（Vilfredo Pareto）提出的八二法則，應用在陌生開發，就是用「80％的力氣建立信賴感，20％用於提出解決方案」。在街邊發問卷時形象很重要，會決定顧客當下的感覺，服裝須整齊、不宜濃妝。

如果是在電話中要建立信任感，說話的速度要慢一點、咬字要清楚一點。當面拜訪客戶時，關鍵是雖然使用專業用語，卻能淺顯易懂，不用太難的詞彙，才叫專業。

５.什麼樣的程度，才可以降低業務工作中的陌生開發比重，轉向熟客經營？

哈佛大學研究指出，開發一個新客戶的成本，是保留老顧客成本的5倍。所以業務員不可能一輩子都在陌生開發，當有夠多客戶覺得你可以為他創造價值時，就可以把重心改為熟客經營。

【全文未完，完整內容請見《Cheers》229期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5097437】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】