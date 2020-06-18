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登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

發揮追劇精神 5天上完30天的課

聯合新聞網 / Cheers

【文／陳建銘　圖／廖祐瑲】

最近主播兼主持人路怡珍感興趣的線上課程，莫過於「IG 全攻略」這類的主題。因為她有很迫切的需求，想透過在線學習經營社群。

2019年初，路怡珍就因為好奇「人如何變得更正向」，而發揮「追劇精神」，只用5天就上完美國線上課程平台Coursera原訂一個月分量的「正向心理學」！

面對陌生領域，最後也能學到變專家

路怡珍開啟線上學習的動機，源於2018年年底，她參加以新聞學院聞名的哥倫比亞大學＂New Media＆Art Studies＂研習，與世界各地的製作人一起激盪新想法。

雖是政治系出身，但是34歲的路怡珍目前工作橫跨財經、科技兩大專業，身為科技新聞主播，她極有意識地善用數位工具，只要遇到不懂的詞彙，立刻＂Google＂。

從此以後，每遇到不懂的地方，她就上Google搜尋，這個小習慣讓她在科技圈沉浸愈來愈深，直到成為他人眼中的專家。

學校學不到最新知識，為自己營造學習機制

很多人因為線上學習方便、自由的特性，開啟這條學習之路。然而，路上並非全然沒有障礙，路怡珍以自身的挫敗經驗提醒，如果帶著「學語言」的心態上國外專業課程，「想要一邊練英文、一邊學新東西，最後會兩邊不討好。」

她解釋，新領域多半有些艱深用詞，如果能用母語學習，反而可以加速吸收。例如，她曾在美國看電影《星際效應》，劇情中涉及不少跟太空、哲學有關的台詞，令一向自詡英文能力優秀的她也看得一知半解，回到台灣只好再重看一遍。

「最新的知識，往往在學校學不到，」路怡珍分析自己的學習，可分為「片段吸收新知」與「系統性學習知識」。前者比如日常接收外媒推播，加上自己會主動翻譯外電、以英文講評時事；後者則是在工作出現需求時，隨時登錄線上課程平台，選擇適合的課程學習。

新聞主播的角色是為觀眾引介新知，她自己當然更要站上第一線，當個永遠樂於在知識路上探索的好學生！

【全文未完，完整內容請見《Cheers》228期，網址http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5096929】

【本文由Cheers雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。】

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發揮追劇精神 5天上完30天的課

在新聞媒體業多年，路怡珍從台灣大學政治學系畢業後，以主持人、主播身分走過兩岸三地。離開主播台，她橫跨科技、財經雙領域，又從電視轉換到網路，雖然媒介大不同，運用線上管道吸收、分享新知的熱忱始終如一。

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